Seçim Aksaray Güzelyurt Seçim Sonuçları – Güzelyurt Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Güzelyurt Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ünal Demircioğlu
Ünal Demircioğlu
AK Parti
%47,7
780 oy
Sadullah Er
MHP
%46,3
757 oy
Diğer
%6
99 oy
Aksaray - Güzelyurt İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,7
  • %46,3
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %47,7
  • %46,3
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,5
  • %28,5
  • %0
  • %5,6
  • %0
  • %15,4
  • %50,5
  • %28,5
  • %0
  • %5,6
  • %0
  • %15,4
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
yukleniyor
Eskil
yukleniyor
Gülağaç
yukleniyor
Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ünal Demircioğlu AK Parti
  • Sadullah Er MHP
  • Doğan Güvener İYİ Parti
  • Hacı İsmail Aral SP
  • Doğan Paltalı BTP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen1.902
  • Kullanılan oy1.693
  • Geçerli oy1.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.899
  • 30 Mar 141.697
  • 30 Mar 141.647
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güzelyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %93,9
  • %47,7
  • %46,3
  • %93,9
  • %47,7
  • %46,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,9
  • %2,9
  • %0
  • %2,9
  • %2,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
yukleniyor
Eskil
yukleniyor
Gülağaç
yukleniyor
Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ünal Demircioğlu AK Parti
  • Sadullah Er MHP
  • Doğan Güvener İYİ Parti
  • Hacı İsmail Aral SP
  • Doğan Paltalı BTP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen1.902
  • Kullanılan oy1.693
  • Geçerli oy1.636
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.899
  • 30 Mar 141.697
  • 30 Mar 141.647
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güzelyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Güzelyurt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %47,7
    780 oy
  • %46,3
    757 oy
  • %2,9
    47 oy
  • %2,9
    47 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %47,7
    780 oy
  • %46,3
    757 oy
  • %2,9
    47 oy
  • %2,9
    47 oy
  • %0,2
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,5
    831 oy
  • %28,5
    470 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    12 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %50,5
    831 oy
  • %28,5
    470 oy
  • %0
  • %0,7
    12 oy
  • %0,2
    3 oy
  • DSP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,5
    238 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %5,6
    93 oy
  • %0
  • %14,5
    238 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Aksaray Güzelyurt Yerel Seçim Sonuçları Aksaray Güzelyurt İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Aksaray İlçe Seçim Sonuçları Aksaray Güzelyurt Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Aksaray Güzelyurt Belediye Başkan Adayları