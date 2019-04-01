31 Mart 2019 Güzelyurt Yerel Seçim Sonuçları
Ünal Demircioğlu
AK Parti
%47,7
780 oy
Sadullah Er
MHP
%46,3
757 oy
Diğer
%6
99 oy
Aksaray - Güzelyurt İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ünal Demircioğlu AK Parti
- Sadullah Er MHP
- Doğan Güvener İYİ Parti
- Hacı İsmail Aral SP
- Doğan Paltalı BTP
- Katılım oranı % 89
- Toplam seçmen1.902
- Kullanılan oy1.693
- Geçerli oy1.636
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.899
- 30 Mar 141.697
- 30 Mar 141.647
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ünal Demircioğlu AK Parti
- Sadullah Er MHP
- Doğan Güvener İYİ Parti
- Hacı İsmail Aral SP
- Doğan Paltalı BTP
- Katılım oranı % 89
- Toplam seçmen1.902
- Kullanılan oy1.693
- Geçerli oy1.636
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.899
- 30 Mar 141.697
- 30 Mar 141.647
Güzelyurt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağaçören Yaşar Bekleviç % 100 % 47,3 % 49,3 % 0 % 2,6 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağaçören Yaşar Bekleviç % 100 % 47,34 % 49,33 % 0 % 2,61 % 0 % 0,67 SP
- Ağaçören (30 Mar 14) % 29 % 24,28 % 18,15 % 0 % 0 % 28,02 SP
- Eskil Necati Belgemen % 100 % 52,9 % 43,1 % 2,5 % 0 % 0 % 0,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eskil Necati Belgemen % 100 % 52,85 % 43,1 % 2,55 % 0 % 0 % 0,81 BBP
- Eskil (30 Mar 14) % 54,03 % 2,09 % 1,42 % 0 % 0 % 40,71 BBP
- Gülağaç Faruk Teymen % 100 % 54 % 45,1 % 0 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülağaç Faruk Teymen % 100 % 53,98 % 45,12 % 0 % 0 % 0 % 0,55 SP
- Gülağaç (30 Mar 14) % 39,76 % 24,95 % 0,29 % 0 % 0 % 24,44 SP
- Güzelyurt Ünal Demircioğlu % 100 % 47,7 % 46,3 % 0 % 2,9 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güzelyurt Ünal Demircioğlu % 100 % 47,68 % 46,27 % 0 % 2,87 % 0 % 2,87 SP
- Güzelyurt (30 Mar 14) % 50,46 % 28,54 % 5,65 % 0 % 0 % 14,45 BBP
- Merkez Evren Dinçer % 100 % 40,5 % 39 % 0 % 18,2 % 0 % 0,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Evren Dinçer % 100 % 40,48 % 38,98 % 0 % 18,18 % 0 % 0,63 DP
- Merkez (30 Mar 14) % 56,89 % 34,27 % 6,51 % 0 % 0 % 1,05 BBP
- Ortaköy Ali Rıza Özdemir % 100 % 54,6 % 40,7 % 0 % 3,6 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ortaköy Ali Rıza Özdemir % 100 % 54,65 % 40,73 % 0 % 3,55 % 0 % 0,94 SP
- Ortaköy (30 Mar 14) % 47,55 % 49,74 % 1,29 % 0 % 0 % 1,19 SP
- Sarıyahşi Fatih Ünsal % 100 % 63,6 % 3,1 % 28,8 % 0 % 0 % 3,7 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıyahşi Fatih Ünsal % 100 % 63,6 % 3,08 % 28,81 % 0 % 0 % 3,73 Diğer
- Sarıyahşi (30 Mar 14) % 53,06 % 45,42 % 0 % 0 % 0 % 1,27 SP
- Sultanhanı Fahri Solak % 100 % 69,5 % 3,5 % 23,5 % 2,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sultanhanı Fahri Solak % 100 % 69,5 % 3,52 % 23,45 % 2,83 % 0 % 0,66 SP
- Sultanhanı (30 Mar 14) - - - - - -
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 433 / 433
- %100
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