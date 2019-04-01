Seçim Aksaray Sarıyahşi Seçim Sonuçları – Sarıyahşi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sarıyahşi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatih Ünsal
Fatih Ünsal
AK Parti
%63,6
1.468 oy
Eren Özdaş
Eren Özdaş
CHP
%28,8
665 oy
Diğer
%7
175 oy
Aksaray - Sarıyahşi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %63,6
  • %28,8
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • %63,6
  • %28,8
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
  • %0
  • %45,4
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %53,1
  • %0
  • %45,4
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
yukleniyor
Eskil
yukleniyor
Gülağaç
yukleniyor
Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Ünsal AK Parti
  • Eren Özdaş CHP
  • İbrahim Kazancı MHP
  • Hayati Balcı SP
  • Zafer Andıç BTP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen3.096
  • Kullanılan oy2.375
  • Geçerli oy2.308
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.805
  • 30 Mar 142.133
  • 30 Mar 142.041
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıyahşi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,7
  • %63,6
  • %3,1
  • %66,7
  • %63,6
  • %3,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28,8
  • %28,8
  • %0
  • %28,8
  • %28,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
yukleniyor
Eskil
yukleniyor
Gülağaç
yukleniyor
Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Ünsal AK Parti
  • Eren Özdaş CHP
  • İbrahim Kazancı MHP
  • Hayati Balcı SP
  • Zafer Andıç BTP
  • Katılım oranı % 76,7
  • Toplam seçmen3.096
  • Kullanılan oy2.375
  • Geçerli oy2.308
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.805
  • 30 Mar 142.133
  • 30 Mar 142.041
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıyahşi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sarıyahşi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • MHP
  • SP
  • %63,6
    1.468 oy
  • %28,8
    665 oy
  • %3,7
    86 oy
  • %3,1
    71 oy
  • %0,7
    16 oy
  • %63,6
    1.468 oy
  • %28,8
    665 oy
  • %3,7
    86 oy
  • %3,1
    71 oy
  • %0,7
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    1.083 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,4
    927 oy
  • %1,3
    26 oy
  • %53,1
    1.083 oy
  • %0
  • %0
  • %45,4
    927 oy
  • %1,3
    26 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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