Seçim Aksaray Gülağaç Seçim Sonuçları – Gülağaç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gülağaç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Faruk Teymen
Faruk Teymen
AK Parti
%54
1.382 oy
Ahmet Singin
MHP
%45,1
1.155 oy
Diğer
%1
23 oy
Aksaray - Gülağaç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %54
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
  • %24,9
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %35
  • %39,8
  • %24,9
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %35
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
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Eskil
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Gülağaç
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Güzelyurt
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Merkez
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Ortaköy
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Sarıyahşi
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Sultanhanı
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Teymen AK Parti
  • Ahmet Singin MHP
  • Metin Çıtak SP
  • Aydın Çeber DSP
  • Nazife Oymak BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen3.067
  • Kullanılan oy2.708
  • Geçerli oy2.560
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.843
  • 30 Mar 142.477
  • 30 Mar 142.377
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülağaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %99,1
  • %54
  • %45,1
  • %99,1
  • %54
  • %45,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
yukleniyor
Eskil
yukleniyor
Gülağaç
yukleniyor
Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Teymen AK Parti
  • Ahmet Singin MHP
  • Metin Çıtak SP
  • Aydın Çeber DSP
  • Nazife Oymak BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen3.067
  • Kullanılan oy2.708
  • Geçerli oy2.560
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.843
  • 30 Mar 142.477
  • 30 Mar 142.377
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülağaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gülağaç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %54
    1.382 oy
  • %45,1
    1.155 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %54
    1.382 oy
  • %45,1
    1.155 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    945 oy
  • %24,9
    593 oy
  • %24,4
    581 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    9 oy
  • %39,8
    945 oy
  • %24,9
    593 oy
  • %24,4
    581 oy
  • %0
  • %0,4
    9 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,2
    242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %10,2
    242 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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