Seçim Aksaray Ağaçören Seçim Sonuçları – Ağaçören Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ağaçören Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yaşar Bekleviç
MHP
%49,3
889 oy
Kemal Salman
Kemal Salman
AK Parti
%47,3
853 oy
Diğer
%4
60 oy
Aksaray - Ağaçören İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,3
  • %47,3
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %49,3
  • %47,3
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
  • %29
  • %0
  • %18,1
  • %0
  • %28,6
  • %24,3
  • %29
  • %0
  • %18,1
  • %0
  • %28,6
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
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Eskil
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Gülağaç
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Güzelyurt
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Merkez
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Ortaköy
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Sarıyahşi
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Sultanhanı
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Bekleviç MHP
  • Kemal Salman AK Parti
  • Osman Eroğlu İYİ Parti
  • Ramazan Güler SP
  • Hakan Yılmaz BTP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen2.273
  • Kullanılan oy1.922
  • Geçerli oy1.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.136
  • 30 Mar 141.713
  • 30 Mar 141.631
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağaçören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %96,7
  • %49,3
  • %47,3
  • %96,7
  • %49,3
  • %47,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,6
  • %2,6
  • %0
  • %2,6
  • %2,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
yukleniyor
Eskil
yukleniyor
Gülağaç
yukleniyor
Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Bekleviç MHP
  • Kemal Salman AK Parti
  • Osman Eroğlu İYİ Parti
  • Ramazan Güler SP
  • Hakan Yılmaz BTP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen2.273
  • Kullanılan oy1.922
  • Geçerli oy1.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.136
  • 30 Mar 141.713
  • 30 Mar 141.631
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağaçören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ağaçören Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %49,3
    889 oy
  • %47,3
    853 oy
  • %2,6
    47 oy
  • %0,7
    12 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %49,3
    889 oy
  • %47,3
    853 oy
  • %2,6
    47 oy
  • %0,7
    12 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    396 oy
  • %29
    473 oy
  • %0
    0 oy
  • %28
    457 oy
  • %0,6
    9 oy
  • %24,3
    396 oy
  • %29
    473 oy
  • %0
  • %28
    457 oy
  • %0,6
    9 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,1
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,1
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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