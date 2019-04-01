Seçim Aksaray Eskil Seçim Sonuçları – Eskil Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eskil Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necati Belgemen
Necati Belgemen
AK Parti
%52,9
5.557 oy
Mustafa Zavlak
MHP
%43,1
4.532 oy
Diğer
%4
425 oy
Aksaray - Eskil İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,9
  • %43,1
  • %2,5
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %52,9
  • %43,1
  • %2,5
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
  • %2,1
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %42,4
  • %54
  • %2,1
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %42,4
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
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Eskil
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Gülağaç
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Güzelyurt
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Merkez
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Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
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Sultanhanı
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Belgemen AK Parti
  • Mustafa Zavlak MHP
  • Yakup Gök CHP
  • Süleyman Altan BBP
  • Serdar Doğan Mutlu SP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen11.662
  • Kullanılan oy10.883
  • Geçerli oy10.514
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.515
  • 30 Mar 149.933
  • 30 Mar 149.548
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %96
  • %52,9
  • %43,1
  • %96
  • %52,9
  • %43,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,5
  • %2,5
  • %0
  • %2,5
  • %2,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
yukleniyor
Eskil
yukleniyor
Gülağaç
yukleniyor
Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Belgemen AK Parti
  • Mustafa Zavlak MHP
  • Yakup Gök CHP
  • Süleyman Altan BBP
  • Serdar Doğan Mutlu SP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen11.662
  • Kullanılan oy10.883
  • Geçerli oy10.514
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.515
  • 30 Mar 149.933
  • 30 Mar 149.548
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eskil Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • %52,9
    5.557 oy
  • %43,1
    4.532 oy
  • %2,5
    268 oy
  • %0,8
    85 oy
  • %0,5
    48 oy
  • %52,9
    5.557 oy
  • %43,1
    4.532 oy
  • %2,5
    268 oy
  • %0,8
    85 oy
  • %0,5
    48 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
    5.159 oy
  • %2,1
    200 oy
  • %1,4
    136 oy
  • %40,7
    3.887 oy
  • %1,3
    120 oy
  • %54
    5.159 oy
  • %2,1
    200 oy
  • %1,4
    136 oy
  • %40,7
    3.887 oy
  • %1,3
    120 oy
  • DSP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • VP
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    13 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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