Seçim Aksaray Ortaköy Seçim Sonuçları – Ortaköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ortaköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Rıza Özdemir
Ali Rıza Özdemir
AK Parti
%54,6
6.138 oy
Mahmut Ütük
MHP
%40,7
4.575 oy
Diğer
%4
519 oy
Aksaray - Ortaköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54,6
  • %40,7
  • %3,6
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %54,6
  • %40,7
  • %3,6
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
  • %49,7
  • %0
  • %1,3
  • %0
  • %1,4
  • %47,6
  • %49,7
  • %0
  • %1,3
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
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Eskil
yukleniyor
Gülağaç
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Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Rıza Özdemir AK Parti
  • Mahmut Ütük MHP
  • Halil Demir İYİ Parti
  • Turgut Akın SP
  • Kadir Öztaş BTP
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen13.986
  • Kullanılan oy11.637
  • Geçerli oy11.232
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.707
  • 30 Mar 1410.563
  • 30 Mar 149.976
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortaköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %95,4
  • %54,6
  • %40,7
  • %95,4
  • %54,6
  • %40,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,6
  • %3,6
  • %0
  • %3,6
  • %3,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
Ağaçören
yukleniyor
Eskil
yukleniyor
Gülağaç
yukleniyor
Güzelyurt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Sarıyahşi
yukleniyor
Sultanhanı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Rıza Özdemir AK Parti
  • Mahmut Ütük MHP
  • Halil Demir İYİ Parti
  • Turgut Akın SP
  • Kadir Öztaş BTP
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen13.986
  • Kullanılan oy11.637
  • Geçerli oy11.232
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.707
  • 30 Mar 1410.563
  • 30 Mar 149.976
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortaköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ortaköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54,6
    6.138 oy
  • %40,7
    4.575 oy
  • %3,6
    399 oy
  • %0,9
    106 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %54,6
    6.138 oy
  • %40,7
    4.575 oy
  • %3,6
    399 oy
  • %0,9
    106 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
    4.744 oy
  • %49,7
    4.962 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    119 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %47,6
    4.744 oy
  • %49,7
    4.962 oy
  • %0
  • %1,2
    119 oy
  • %0,2
    22 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    129 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    129 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39
    43.578 oy
  • %18,2
    20.319 oy
  • %0,6
    708 oy
  • %0,6
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • %0,4
    478 oy
  • %0,2
    227 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    35 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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