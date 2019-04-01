Seçim Kahramanmaraş Pazarcık Seçim Sonuçları – Pazarcık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pazarcık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Yılmazcan
İbrahim Yılmazcan
AK Parti
%45,6
17.901 oy
Haydar İkizer
Haydar İkizer
CHP
%27,2
10.684 oy
Diğer
%27
10.631 oy
Kahramanmaraş - Pazarcık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 185 / 185
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,6
  • %27,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,1
  • %45,6
  • %27,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,4
  • %40,9
  • %12,7
  • %0
  • %0
  • %5,1
  • %41,4
  • %40,9
  • %12,7
  • %0
  • %0
  • %5,1
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Yılmazcan AK Parti
  • Haydar İkizer CHP
  • Kamil Dalkara DSP
  • Adem Ergören BBP
  • Ali Çolak SP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen46.648
  • Kullanılan oy41.171
  • Geçerli oy39.216
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.185
  • 30 Mar 1440.040
  • 30 Mar 1438.525
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 185 / 185
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,6
  • %45,6
  • %0
  • %45,6
  • %45,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %27,2
  • %27,2
  • %0
  • %27,2
  • %27,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Yılmazcan AK Parti
  • Haydar İkizer CHP
  • Kamil Dalkara DSP
  • Adem Ergören BBP
  • Ali Çolak SP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen46.648
  • Kullanılan oy41.171
  • Geçerli oy39.216
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.185
  • 30 Mar 1440.040
  • 30 Mar 1438.525
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pazarcık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 185 / 185
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DSP
  • BBP
  • SP
  • %45,6
    17.901 oy
  • %27,2
    10.684 oy
  • %25,7
    10.067 oy
  • %1
    388 oy
  • %0,3
    127 oy
  • %45,6
    17.901 oy
  • %27,2
    10.684 oy
  • %25,7
    10.067 oy
  • %1
    388 oy
  • %0,3
    127 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,4
    15.960 oy
  • %40,9
    15.739 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    291 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %41,4
    15.960 oy
  • %40,9
    15.739 oy
  • %0
  • %0,8
    291 oy
  • %0,2
    83 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • VP
  • %0,1
    49 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    59 oy
  • %12,7
    4.875 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %12,7
    4.875 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    95 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    1.423 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0
  • %3,7
    1.423 oy
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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