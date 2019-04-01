31 Mart 2019 Afşin Yerel Seçim Sonuçları
Mehmet Fatih Güven
AK Parti
%56,8
25.243 oy
Adem Yıldız
İYİ Parti
%39,4
17.539 oy
Diğer
%4
1.697 oy
Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 200 / 200
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Fatih Güven AK Parti
- Adem Yıldız İYİ Parti
- Ecevit Kavak BBP
- Şeref Ertekin SP
- Mehmet Ali Öğülmüş BTP
- Katılım oranı % 84,3
- Toplam seçmen55.326
- Kullanılan oy46.658
- Geçerli oy44.479
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1453.627
- 30 Mar 1446.953
- 30 Mar 1445.155
- Açılan sandık
- 200 / 200
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Fatih Güven AK Parti
- Adem Yıldız İYİ Parti
- Ecevit Kavak BBP
- Şeref Ertekin SP
- Mehmet Ali Öğülmüş BTP
- Katılım oranı % 84,3
- Toplam seçmen55.326
- Kullanılan oy46.658
- Geçerli oy44.479
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1453.627
- 30 Mar 1446.953
- 30 Mar 1445.155
Afşin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 200 / 200
- %100
Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Afşin Mehmet Fatih Güven % 100 % 56,8 % 0 % 0 % 39,4 % 0 % 2,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Afşin Mehmet Fatih Güven % 100 % 56,75 % 0 % 0 % 39,43 % 0 % 2,29 BBP
- Afşin (30 Mar 14) % 48,17 % 45,12 % 4,68 % 0 % 0 % 1,03 BBP
- Andırın Ahmet Doğan % 97 % 64,1 % 0 % 0 % 34 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Andırın Ahmet Doğan % 97 % 64,15 % 0 % 0 % 33,98 % 0 % 1,22 SP
- Andırın (30 Mar 14) % 39,56 % 38,19 % 19,61 % 0 % 0 % 1,25 BBP
- Çağlayancerit Hanifi Sarıaltun % 100 % 0 % 51,5 % 0 % 46,7 % 0 % 1,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çağlayancerit Hanifi Sarıaltun % 100 % 0 % 51,5 % 0 % 46,7 % 0 % 1,24 BBP
- Çağlayancerit (30 Mar 14) % 42,37 % 33,83 % 22,53 % 0 % 0 % 0,43 SP
- Dulkadiroğlu Necati Okay % 99,8 % 67,7 % 0 % 15,6 % 0 % 0 % 11,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dulkadiroğlu Necati Okay % 99,8 % 67,67 % 0 % 15,65 % 0 % 0 % 11,26 BBP
- Dulkadiroğlu (30 Mar 14) % 68,07 % 21,26 % 4,19 % 0 % 0 % 3,51 SP
- Ekinözü Bilal Eker % 100 % 51,7 % 0 % 47,6 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ekinözü Bilal Eker % 100 % 51,66 % 0 % 47,57 % 0 % 0 % 0,49 SP
- Ekinözü (30 Mar 14) % 36,52 % 5,09 % 33,67 % 0 % 0 % 24,13 SP
- Elbistan Mehmet Gürbüz % 100 % 52,7 % 0 % 0 % 43,7 % 0,9 % 1,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elbistan Mehmet Gürbüz % 100 % 52,65 % 0 % 0 % 43,68 % 0,89 % 1,73 BBP
- Elbistan (30 Mar 14) % 46,88 % 43,3 % 5,25 % 0 % 0 % 2,32 Bağımsız
- Göksun Hüseyin Coşkun Aydın % 100 % 47,5 % 0 % 0 % 30 % 0 % 20,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göksun Hüseyin Coşkun Aydın % 100 % 47,45 % 0 % 0 % 30,03 % 0 % 20,35 BBP
- Göksun (30 Mar 14) % 49,63 % 46,88 % 2,02 % 0 % 0 % 0,93 SP
- Nurhak İlhami Bozan % 100 % 0 % 45,2 % 53,5 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nurhak İlhami Bozan % 100 % 0 % 45,2 % 53,46 % 0 % 0 % 0,7 SP
- Nurhak (30 Mar 14) % 29,14 % 27,55 % 32,23 % 0 % 0 % 10,37 Bağımsız
- Onikişubat Hanefi Mahçiçek % 99,1 % 66,3 % 0 % 0 % 22,1 % 0 % 7,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Onikişubat Hanefi Mahçiçek % 99,1 % 66,3 % 0 % 0 % 22,12 % 0 % 7,19 BBP
- Onikişubat (30 Mar 14) % 64,55 % 29,19 % 1,36 % 0 % 0 % 1,97 BBP
- Pazarcık İbrahim Yılmazcan % 100 % 45,6 % 0 % 27,2 % 0 % 0 % 25,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazarcık İbrahim Yılmazcan % 100 % 45,65 % 0 % 27,24 % 0 % 0 % 25,67 DSP
- Pazarcık (30 Mar 14) % 41,43 % 12,65 % 40,85 % 0 % 0 % 3,69 Bağımsız
- Türkoğlu Osman Okumuş % 100 % 50,3 % 0 % 0 % 7,9 % 0 % 37 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Türkoğlu Osman Okumuş % 100 % 50,25 % 0 % 0 % 7,88 % 0 % 37 Bağımsız
- Türkoğlu (30 Mar 14) % 59,3 % 31,84 % 3,26 % 0 % 0 % 3,06 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.585 / 2.596
- %99,6
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