Seçim Kahramanmaraş Afşin Seçim Sonuçları – Afşin Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Afşin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Fatih Güven
Mehmet Fatih Güven
AK Parti
%56,8
25.243 oy
Adem Yıldız
Adem Yıldız
İYİ Parti
%39,4
17.539 oy
Diğer
%4
1.697 oy
Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 200 / 200
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %56,8
  • %39,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %56,8
  • %39,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
  • %0
  • %45,1
  • %4,7
  • %0
  • %2
  • %48,2
  • %0
  • %45,1
  • %4,7
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Güven AK Parti
  • Adem Yıldız İYİ Parti
  • Ecevit Kavak BBP
  • Şeref Ertekin SP
  • Mehmet Ali Öğülmüş BTP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen55.326
  • Kullanılan oy46.658
  • Geçerli oy44.479
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.627
  • 30 Mar 1446.953
  • 30 Mar 1445.155
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Afşin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 200 / 200
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,8
  • %56,8
  • %0
  • %56,8
  • %56,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39,4
  • %39,4
  • %0
  • %39,4
  • %39,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Güven AK Parti
  • Adem Yıldız İYİ Parti
  • Ecevit Kavak BBP
  • Şeref Ertekin SP
  • Mehmet Ali Öğülmüş BTP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen55.326
  • Kullanılan oy46.658
  • Geçerli oy44.479
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.627
  • 30 Mar 1446.953
  • 30 Mar 1445.155
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Afşin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Afşin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 200 / 200
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %56,8
    25.243 oy
  • %39,4
    17.539 oy
  • %2,3
    1.020 oy
  • %1,2
    555 oy
  • %0,3
    122 oy
  • %56,8
    25.243 oy
  • %39,4
    17.539 oy
  • %2,3
    1.020 oy
  • %1,2
    555 oy
  • %0,3
    122 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
    21.749 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    466 oy
  • %0,8
    379 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %48,2
    21.749 oy
  • %0
  • %1
    466 oy
  • %0,8
    379 oy
  • %0,2
    76 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,1
    20.372 oy
  • %4,7
    2.113 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,1
    20.372 oy
  • %4,7
    2.113 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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