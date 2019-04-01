Seçim Kahramanmaraş Andırın Seçim Sonuçları – Andırın Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Andırın Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Doğan
Ahmet Doğan
AK Parti
%64,1
13.725 oy
Ali Çatalbaş
Ali Çatalbaş
İYİ Parti
%34
7.271 oy
Diğer
%2
400 oy
Kahramanmaraş - Andırın İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 98 / 101
  • %97
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %64,1
  • %34
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %64,1
  • %34
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
  • %0
  • %38,2
  • %19,6
  • %0
  • %2,6
  • %39,6
  • %0
  • %38,2
  • %19,6
  • %0
  • %2,6
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Doğan AK Parti
  • Ali Çatalbaş İYİ Parti
  • Abdullah Tor SP
  • Mehmet Kar BTP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen25.726
  • Kullanılan oy22.709
  • Geçerli oy21.396
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.586
  • 30 Mar 1423.757
  • 30 Mar 1422.557
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Andırın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 98 / 101
  • %97
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,1
  • %64,1
  • %0
  • %64,1
  • %64,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %34
  • %34
  • %0
  • %34
  • %34
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Doğan AK Parti
  • Ali Çatalbaş İYİ Parti
  • Abdullah Tor SP
  • Mehmet Kar BTP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen25.726
  • Kullanılan oy22.709
  • Geçerli oy21.396
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.586
  • 30 Mar 1423.757
  • 30 Mar 1422.557
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Andırın Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Andırın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 98 / 101
  • %97
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • Diğer
  • %64,1
    13.725 oy
  • %34
    7.271 oy
  • %1,2
    260 oy
  • %0,5
    112 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %64,1
    13.725 oy
  • %34
    7.271 oy
  • %1,2
    260 oy
  • %0,5
    112 oy
  • %0,1
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
    8.924 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    211 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,6
    8.924 oy
  • %0
  • %0,9
    211 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,2
    8.615 oy
  • %19,6
    4.424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    281 oy
  • %38,2
    8.615 oy
  • %19,6
    4.424 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    281 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    64 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    64 oy
  • %0
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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