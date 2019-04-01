Seçim Kahramanmaraş Nurhak Seçim Sonuçları – Nurhak Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Nurhak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İlhami Bozan
İlhami Bozan
CHP
%53,5
4.112 oy
Battal Kaya
Battal Kaya
MHP
%45,2
3.477 oy
Diğer
%2
103 oy
Kahramanmaraş - Nurhak İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,5
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %53,5
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,2
  • %27,5
  • %29,1
  • %0
  • %0
  • %11,1
  • %32,2
  • %27,5
  • %29,1
  • %0
  • %0
  • %11,1
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
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Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhami Bozan CHP
  • Battal Kaya MHP
  • Mehmet Alış SP
  • Kadir Gürlek Bağımsız
  • Merve Çevirici BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen9.480
  • Kullanılan oy8.048
  • Geçerli oy7.692
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.725
  • 30 Mar 147.883
  • 30 Mar 147.608
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nurhak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %45,2
  • %45,2
  • %0
  • %45,2
  • %45,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhami Bozan CHP
  • Battal Kaya MHP
  • Mehmet Alış SP
  • Kadir Gürlek Bağımsız
  • Merve Çevirici BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen9.480
  • Kullanılan oy8.048
  • Geçerli oy7.692
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.725
  • 30 Mar 147.883
  • 30 Mar 147.608
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nurhak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Nurhak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %53,5
    4.112 oy
  • %45,2
    3.477 oy
  • %0,7
    54 oy
  • %0,4
    29 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %53,5
    4.112 oy
  • %45,2
    3.477 oy
  • %0,7
    54 oy
  • %0,4
    29 oy
  • %0,3
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,2
    2.452 oy
  • %27,5
    2.096 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %10,4
    789 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %32,2
    2.452 oy
  • %27,5
    2.096 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %10,4
    789 oy
  • %0,2
    12 oy
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,1
    2.217 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,1
    2.217 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    16 oy
  • %0
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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