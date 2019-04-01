Seçim Kahramanmaraş Çağlayancerit Seçim Sonuçları – Çağlayancerit Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çağlayancerit Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hanifi Sarıaltun
Hanifi Sarıaltun
MHP
%51,5
7.253 oy
Ahmet Nazım Engizek
Ahmet Nazım Engizek
İYİ Parti
%46,7
6.577 oy
Diğer
%1
253 oy
Kahramanmaraş - Çağlayancerit İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,5
  • %46,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %51,5
  • %46,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,8
  • %0
  • %42,4
  • %22,5
  • %0
  • %1,3
  • %33,8
  • %0
  • %42,4
  • %22,5
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanifi Sarıaltun MHP
  • Ahmet Nazım Engizek İYİ Parti
  • Eyyub Babuççu BBP
  • İrfan Şişman SP
  • Derya Kazancı BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen16.659
  • Kullanılan oy14.675
  • Geçerli oy14.083
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.958
  • 30 Mar 1414.803
  • 30 Mar 1414.214
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çağlayancerit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %51,5
  • %51,5
  • %0
  • %51,5
  • %51,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanifi Sarıaltun MHP
  • Ahmet Nazım Engizek İYİ Parti
  • Eyyub Babuççu BBP
  • İrfan Şişman SP
  • Derya Kazancı BTP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen16.659
  • Kullanılan oy14.675
  • Geçerli oy14.083
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.958
  • 30 Mar 1414.803
  • 30 Mar 1414.214
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çağlayancerit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çağlayancerit Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %51,5
    7.253 oy
  • %46,7
    6.577 oy
  • %1,2
    174 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %51,5
    7.253 oy
  • %46,7
    6.577 oy
  • %1,2
    174 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,2
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,8
    4.809 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    52 oy
  • %0,4
    61 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %33,8
    4.809 oy
  • %0
  • %0,4
    52 oy
  • %0,4
    61 oy
  • %0,2
    31 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,4
    6.022 oy
  • %22,5
    3.202 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    6.022 oy
  • %22,5
    3.202 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    37 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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