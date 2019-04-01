Seçim Kahramanmaraş Elbistan Seçim Sonuçları – Elbistan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Elbistan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Gürbüz
Mehmet Gürbüz
AK Parti
%52,7
40.462 oy
Abdullah Paksoy
Abdullah Paksoy
İYİ Parti
%43,7
33.568 oy
Diğer
%3
2.818 oy
Kahramanmaraş - Elbistan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 339 / 339
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %52,7
  • %43,7
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %52,7
  • %43,7
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
  • %0
  • %0
  • %43,3
  • %5,2
  • %4,6
  • %46,9
  • %0
  • %0
  • %43,3
  • %5,2
  • %4,6
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Gürbüz AK Parti
  • Abdullah Paksoy İYİ Parti
  • İbrahim Alagöz BBP
  • Hüseyin Yıldız HDP
  • Sami Polat SP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen95.987
  • Kullanılan oy79.344
  • Geçerli oy76.848
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1490.813
  • 30 Mar 1478.027
  • 30 Mar 1475.163
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elbistan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 339 / 339
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,7
  • %43,7
  • %0
  • %43,7
  • %43,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
Afşin
yukleniyor
Andırın
yukleniyor
Çağlayancerit
yukleniyor
Dulkadiroğlu
yukleniyor
Ekinözü
yukleniyor
Elbistan
yukleniyor
Göksun
yukleniyor
Nurhak
yukleniyor
Onikişubat
yukleniyor
Pazarcık
yukleniyor
Türkoğlu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Gürbüz AK Parti
  • Abdullah Paksoy İYİ Parti
  • İbrahim Alagöz BBP
  • Hüseyin Yıldız HDP
  • Sami Polat SP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen95.987
  • Kullanılan oy79.344
  • Geçerli oy76.848
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1490.813
  • 30 Mar 1478.027
  • 30 Mar 1475.163
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elbistan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Elbistan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 339 / 339
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %52,7
    40.462 oy
  • %43,7
    33.568 oy
  • %1,7
    1.331 oy
  • %0,9
    685 oy
  • %0,9
    654 oy
  • %52,7
    40.462 oy
  • %43,7
    33.568 oy
  • %1,7
    1.331 oy
  • %0,9
    685 oy
  • %0,9
    654 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    35.234 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    753 oy
  • %46,9
    35.234 oy
  • %0
  • %0,9
    664 oy
  • %0
  • %1
    753 oy
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    148 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    148 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    131 oy
  • %43,3
    32.546 oy
  • %5,2
    3.946 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    131 oy
  • %43,3
    32.546 oy
  • %5,2
    3.946 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    1.747 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %2,3
    1.747 oy
  • %0

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.585 / 2.596
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • %67,6
    420.050 oy
  • %27,3
    169.488 oy
  • %2,1
    12.952 oy
  • %1,2
    7.769 oy
  • %0,9
    5.343 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    3.036 oy
  • %0,3
    1.915 oy
  • %0,1
    880 oy
  • %0
    301 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy
  • %0
  • %0
  • %1,2
    6.854 oy
  • %0,2
    1.238 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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