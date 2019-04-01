Seçim Ardahan Çıldır Seçim Sonuçları – Çıldır Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çıldır Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kemal Yakup Azizoğlu
Kemal Yakup Azizoğlu
AK Parti
%67
1.071 oy
Mehmet Mülazim Karaçay
Mehmet Mülazim Karaçay
CHP
%29,5
471 oy
Diğer
%4
57 oy
Ardahan - Çıldır İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %67
  • %29,5
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %67
  • %29,5
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,4
  • %23,1
  • %16,5
  • %0
  • %0
  • %50
  • %10,4
  • %23,1
  • %16,5
  • %0
  • %0
  • %50
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kemal Yakup Azizoğlu AK Parti
  • Mehmet Mülazim Karaçay CHP
  • Çağrı Alkanat MHP
  • Mutlu Göksu DSP
  • Muhammed Burak Karaçelik SP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen1.908
  • Kullanılan oy1.673
  • Geçerli oy1.599
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.984
  • 30 Mar 141.742
  • 30 Mar 141.675
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çıldır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %69,8
  • %67
  • %2,8
  • %69,8
  • %67
  • %2,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kemal Yakup Azizoğlu AK Parti
  • Mehmet Mülazim Karaçay CHP
  • Çağrı Alkanat MHP
  • Mutlu Göksu DSP
  • Muhammed Burak Karaçelik SP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen1.908
  • Kullanılan oy1.673
  • Geçerli oy1.599
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.984
  • 30 Mar 141.742
  • 30 Mar 141.675
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çıldır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çıldır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • DSP
  • SP
  • %67
    1.071 oy
  • %29,5
    471 oy
  • %2,8
    45 oy
  • %0,4
    7 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %67
    1.071 oy
  • %29,5
    471 oy
  • %2,8
    45 oy
  • %0,4
    7 oy
  • %0,3
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,4
    175 oy
  • %23,1
    387 oy
  • %16,5
    276 oy
  • %27,5
    460 oy
  • %22
    368 oy
  • %10,4
    175 oy
  • %23,1
    387 oy
  • %16,5
    276 oy
  • %27,5
    460 oy
  • %22
    368 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • VP
  • DSP
  • %51
    5.331 oy
  • %42,2
    4.416 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • %51
    5.331 oy
  • %42,2
    4.416 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    109 oy
  • SP
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,8
    1.061 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,8
    1.061 oy
  • %0
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Ardahan Çıldır Yerel Seçim Sonuçları Ardahan Çıldır İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Ardahan İlçe Seçim Sonuçları Ardahan Çıldır Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayları