Seçim Ardahan Göle Seçim Sonuçları – Göle Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Göle Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İlhan Gültekin
İlhan Gültekin
AK Parti
%33,1
1.053 oy
Akın İsmailoğlu
Akın İsmailoğlu
DP
%32
1.019 oy
Diğer
%35
1.112 oy
Ardahan - Göle İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %33,1
  • %30,3
  • %2,2
  • %1,6
  • %0
  • %32,8
  • %33,1
  • %30,3
  • %2,2
  • %1,6
  • %0
  • %32,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33
  • %20,5
  • %6,4
  • %1,8
  • %0
  • %38,3
  • %33
  • %20,5
  • %6,4
  • %1,8
  • %0
  • %38,3
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhan Gültekin AK Parti
  • Akın İsmailoğlu DP
  • Özel Özen CHP
  • Nizamettin Öztürk HDP
  • Oktay Arslan MHP
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen4.214
  • Kullanılan oy3.328
  • Geçerli oy3.184
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.012
  • 30 Mar 143.284
  • 30 Mar 143.138
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,7
  • %33,1
  • %1,6
  • %34,7
  • %33,1
  • %1,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %30,3
  • %30,3
  • %0
  • %30,3
  • %30,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,2
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhan Gültekin AK Parti
  • Akın İsmailoğlu DP
  • Özel Özen CHP
  • Nizamettin Öztürk HDP
  • Oktay Arslan MHP
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen4.214
  • Kullanılan oy3.328
  • Geçerli oy3.184
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.012
  • 30 Mar 143.284
  • 30 Mar 143.138
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Göle Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • %33,1
    1.053 oy
  • %32
    1.019 oy
  • %30,3
    966 oy
  • %2,2
    71 oy
  • %1,6
    51 oy
  • %33,1
    1.053 oy
  • %32
    1.019 oy
  • %30,3
    966 oy
  • %2,2
    71 oy
  • %1,6
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33
    1.035 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,5
    643 oy
  • %6,4
    201 oy
  • %1,8
    56 oy
  • %33
    1.035 oy
  • %0
  • %20,5
    643 oy
  • %6,4
    201 oy
  • %1,8
    56 oy
  • SP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,4
    14 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    14 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,7
    554 oy
  • %1,4
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,7
    554 oy
  • %1,4
    45 oy
  • %0
  • %3
    93 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,3
    511 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %16,3
    511 oy
  • %0

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • VP
  • DSP
  • %51
    5.331 oy
  • %42,2
    4.416 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • %51
    5.331 oy
  • %42,2
    4.416 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    109 oy
  • SP
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,8
    1.061 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,8
    1.061 oy
  • %0
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Ardahan Göle Yerel Seçim Sonuçları Ardahan Göle İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Ardahan İlçe Seçim Sonuçları Ardahan Göle Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ardahan Göle Belediye Başkan Adayları