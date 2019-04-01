Seçim Ardahan Damal Seçim Sonuçları – Damal Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Damal Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ergin Önal
Ergin Önal
CHP
%48
872 oy
Özge Derdiyok
AK Parti
%24,2
439 oy
Diğer
%28
506 oy
Ardahan - Damal İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48
  • %24,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,8
  • %48
  • %24,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
  • %5,1
  • %1
  • %0
  • %0
  • %60,2
  • %33,7
  • %5,1
  • %1
  • %0
  • %0
  • %60,2
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ergin Önal CHP
  • Özge Derdiyok AK Parti
  • Mehmet Ali Akkuş DSP
  • Tolga Erezer Bağımsız
  • Muhammet Emin Önder SP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen2.379
  • Kullanılan oy1.974
  • Geçerli oy1.817
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.327
  • 30 Mar 141.903
  • 30 Mar 141.838
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Damal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48
  • %48
  • %0
  • %48
  • %48
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %24,2
  • %24,2
  • %0
  • %24,2
  • %24,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
Çıldır
yukleniyor
Damal
yukleniyor
Göle
yukleniyor
Hanak
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Posof
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ergin Önal CHP
  • Özge Derdiyok AK Parti
  • Mehmet Ali Akkuş DSP
  • Tolga Erezer Bağımsız
  • Muhammet Emin Önder SP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen2.379
  • Kullanılan oy1.974
  • Geçerli oy1.817
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.327
  • 30 Mar 141.903
  • 30 Mar 141.838
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Damal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Damal Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • Bağımsız
  • SP
  • %48
    872 oy
  • %24,2
    439 oy
  • %22,8
    414 oy
  • %4,1
    75 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %48
    872 oy
  • %24,2
    439 oy
  • %22,8
    414 oy
  • %4,1
    75 oy
  • %0,5
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    620 oy
  • %5,1
    93 oy
  • %28
    515 oy
  • %23,7
    436 oy
  • %0,4
    7 oy
  • %33,7
    620 oy
  • %5,1
    93 oy
  • %28
    515 oy
  • %23,7
    436 oy
  • %0,4
    7 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,4
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    18 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    16 oy
  • %0

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • VP
  • DSP
  • %51
    5.331 oy
  • %42,2
    4.416 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • %51
    5.331 oy
  • %42,2
    4.416 oy
  • %4,8
    503 oy
  • %1
    105 oy
  • %0,4
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    109 oy
  • SP
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    46 oy
  • %6,9
    680 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,8
    1.061 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,8
    1.061 oy
  • %0
  • %10,4
    1.021 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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