Seçim Kütahya Simav Seçim Sonuçları – Simav Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Simav Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Adil Biçer
Adil Biçer
AK Parti
%44,5
6.977 oy
Metin Karakuyu
Metin Karakuyu
İYİ Parti
%29,9
4.688 oy
Diğer
%25
4.010 oy
Kütahya - Simav İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %44,5
  • %29,9
  • %14,5
  • %3,8
  • %0
  • %7,2
  • %44,5
  • %29,9
  • %14,5
  • %3,8
  • %0
  • %7,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,6
  • %0
  • %26,7
  • %5,2
  • %0
  • %25,5
  • %42,6
  • %0
  • %26,7
  • %5,2
  • %0
  • %25,5
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adil Biçer AK Parti
  • Metin Karakuyu İYİ Parti
  • Eray Efe MHP
  • Kasım Karahan DP
  • Gülcan Bütün CHP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen18.726
  • Kullanılan oy16.297
  • Geçerli oy15.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.369
  • 30 Mar 1416.645
  • 30 Mar 1415.996
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Simav Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,1
  • %44,5
  • %14,5
  • %59,1
  • %44,5
  • %14,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %33,7
  • %29,9
  • %3,8
  • %33,7
  • %29,9
  • %3,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adil Biçer AK Parti
  • Metin Karakuyu İYİ Parti
  • Eray Efe MHP
  • Kasım Karahan DP
  • Gülcan Bütün CHP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen18.726
  • Kullanılan oy16.297
  • Geçerli oy15.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.369
  • 30 Mar 1416.645
  • 30 Mar 1415.996
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Simav Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Simav Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • DP
  • CHP
  • %44,5
    6.977 oy
  • %29,9
    4.688 oy
  • %14,5
    2.280 oy
  • %6,3
    982 oy
  • %3,8
    594 oy
  • %44,5
    6.977 oy
  • %29,9
    4.688 oy
  • %14,5
    2.280 oy
  • %6,3
    982 oy
  • %3,8
    594 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,6
    6.807 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,7
    4.271 oy
  • %13,6
    2.181 oy
  • %5,2
    832 oy
  • %42,6
    6.807 oy
  • %0
  • %26,7
    4.271 oy
  • %13,6
    2.181 oy
  • %5,2
    832 oy
  • SP
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,9
    135 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    135 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    138 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,2
    1.626 oy
  • %0,9
    138 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0
  • %0
  • %10,2
    1.626 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    100 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    100 oy
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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