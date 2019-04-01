Seçim Kütahya Emet Seçim Sonuçları – Emet Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Emet Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Doğan
Hüseyin Doğan
AK Parti
%47,6
3.338 oy
Mustafa Koca
DP
%33,1
2.325 oy
Diğer
%19
1.356 oy
Kütahya - Emet İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,6
  • %8,5
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %37,9
  • %47,6
  • %8,5
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %37,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
  • %14,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %36,3
  • %49
  • %14,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %36,3
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Doğan AK Parti
  • Mustafa Koca DP
  • Halil Tuna MHP
  • Mustafa Uçak İYİ Parti
  • Mehmet Hamamcı SP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen8.318
  • Kullanılan oy7.300
  • Geçerli oy7.019
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.265
  • 30 Mar 147.478
  • 30 Mar 147.196
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Emet Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56
  • %47,6
  • %8,5
  • %56
  • %47,6
  • %8,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %6,1
  • %6,1
  • %0
  • %6,1
  • %6,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Doğan AK Parti
  • Mustafa Koca DP
  • Halil Tuna MHP
  • Mustafa Uçak İYİ Parti
  • Mehmet Hamamcı SP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen8.318
  • Kullanılan oy7.300
  • Geçerli oy7.019
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.265
  • 30 Mar 147.478
  • 30 Mar 147.196
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Emet Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Emet Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %47,6
    3.338 oy
  • %33,1
    2.325 oy
  • %8,5
    595 oy
  • %6,1
    426 oy
  • %4,1
    286 oy
  • %47,6
    3.338 oy
  • %33,1
    2.325 oy
  • %8,5
    595 oy
  • %6,1
    426 oy
  • %4,1
    286 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
    3.527 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,6
    1.054 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,9
    2.583 oy
  • %49
    3.527 oy
  • %0
  • %14,6
    1.054 oy
  • %0
  • %35,9
    2.583 oy
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,6
    43 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    43 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    32 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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