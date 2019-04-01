Seçim Kütahya Pazarlar Seçim Sonuçları – Pazarlar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pazarlar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bilal Demirci
Bilal Demirci
AK Parti
%72,5
1.745 oy
Cavit Erdoğan
Cavit Erdoğan
MHP
%24,5
590 oy
Diğer
%3
72 oy
Kütahya - Pazarlar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %72,5
  • %24,5
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %72,5
  • %24,5
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
  • %49,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • %46,6
  • %49,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Demirci AK Parti
  • Cavit Erdoğan MHP
  • İbrahim Yılmaz İYİ Parti
  • Bilal Selçuk SP
  • Ayhan İşi BTP
  • Katılım oranı % 93,5
  • Toplam seçmen2.689
  • Kullanılan oy2.513
  • Geçerli oy2.407
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.595
  • 30 Mar 142.440
  • 30 Mar 142.240
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazarlar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97
  • %72,5
  • %24,5
  • %97
  • %72,5
  • %24,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,6
  • %1,6
  • %0
  • %1,6
  • %1,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Demirci AK Parti
  • Cavit Erdoğan MHP
  • İbrahim Yılmaz İYİ Parti
  • Bilal Selçuk SP
  • Ayhan İşi BTP
  • Katılım oranı % 93,5
  • Toplam seçmen2.689
  • Kullanılan oy2.513
  • Geçerli oy2.407
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.595
  • 30 Mar 142.440
  • 30 Mar 142.240
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pazarlar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pazarlar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %72,5
    1.745 oy
  • %24,5
    590 oy
  • %1,6
    39 oy
  • %1,2
    30 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %72,5
    1.745 oy
  • %24,5
    590 oy
  • %1,6
    39 oy
  • %1,2
    30 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
    1.043 oy
  • %49,4
    1.107 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    33 oy
  • %0,9
    21 oy
  • %46,6
    1.043 oy
  • %49,4
    1.107 oy
  • %0
  • %1,5
    33 oy
  • %0,9
    21 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,6
    36 oy
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 480 / 509
  • %94,3
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,6
    50.127 oy
  • %32,3
    41.881 oy
  • %25,7
    33.396 oy
  • %1,4
    1.864 oy
  • %1,3
    1.682 oy
  • %38,6
    50.127 oy
  • %32,3
    41.881 oy
  • %25,7
    33.396 oy
  • %1,4
    1.864 oy
  • %1,3
    1.682 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,4
    476 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    125 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    77 oy
  • %0,4
    476 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    125 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,1
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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