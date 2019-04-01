Seçim Kütahya Gediz Seçim Sonuçları – Gediz Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gediz Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muharrem Akçadurak
Muharrem Akçadurak
AK Parti
%43
6.090 oy
Erdoğan Dirican
Erdoğan Dirican
İYİ Parti
%30,5
4.320 oy
Diğer
%26
3.752 oy
Kütahya - Gediz İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %43
  • %30,5
  • %23,4
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %43
  • %30,5
  • %23,4
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
  • %0
  • %47,6
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %49
  • %0
  • %47,6
  • %0
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Akçadurak AK Parti
  • Erdoğan Dirican İYİ Parti
  • Mehmet Oyan MHP
  • Münevver Azmioğlu DP
  • Şeref Türk Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen16.719
  • Kullanılan oy14.664
  • Geçerli oy14.162
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.536
  • 30 Mar 1414.131
  • 30 Mar 1413.405
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gediz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,4
  • %43
  • %23,4
  • %66,4
  • %43
  • %23,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %30,5
  • %30,5
  • %0
  • %30,5
  • %30,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
Altıntaş
yukleniyor
Aslanapa
yukleniyor
Çavdarhisar
yukleniyor
Domaniç
yukleniyor
Dumlupınar
yukleniyor
Emet
yukleniyor
Gediz
yukleniyor
Hisarcık
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pazarlar
yukleniyor
Simav
yukleniyor
Şaphane
yukleniyor
Tavşanlı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Akçadurak AK Parti
  • Erdoğan Dirican İYİ Parti
  • Mehmet Oyan MHP
  • Münevver Azmioğlu DP
  • Şeref Türk Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen16.719
  • Kullanılan oy14.664
  • Geçerli oy14.162
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.536
  • 30 Mar 1414.131
  • 30 Mar 1413.405
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gediz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gediz Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • DP
  • Bağımsız
  • %43
    6.090 oy
  • %30,5
    4.320 oy
  • %23,4
    3.311 oy
  • %2
    287 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %43
    6.090 oy
  • %30,5
    4.320 oy
  • %23,4
    3.311 oy
  • %2
    287 oy
  • %0,6
    91 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
    6.575 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,6
    6.386 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %49
    6.575 oy
  • %0
  • %47,6
    6.386 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,3
    45 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    45 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,1
    412 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    412 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 508 / 509
  • %99,8
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • %38,7
    53.342 oy
  • %32,3
    44.495 oy
  • %25,6
    35.276 oy
  • %1,4
    1.997 oy
  • %1,4
    1.871 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    540 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    620 oy
  • %0
  • %0,4
    577 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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