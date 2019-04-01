Seçim İstanbul Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları – Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hasan Tahsin Usta
Hasan Tahsin Usta
AK Parti
%52,1
143.279 oy
Erkan Kaya
Erkan Kaya
CHP
%33,4
91.730 oy
Diğer
%15
39.762 oy
İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.002 / 1.003
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %52,1
  • %33,4
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %11,6
  • %52,1
  • %33,4
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %11,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
  • %25,1
  • %0
  • %4,2
  • %0
  • %19,4
  • %51,3
  • %25,1
  • %0
  • %4,2
  • %0
  • %19,4
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Tahsin Usta AK Parti
  • Erkan Kaya CHP
  • Bilal Ay SP
  • Sinan Zincir HDP
  • Fedai Karakol BBP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen343.917
  • Kullanılan oy284.700
  • Geçerli oy274.771
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14345.180
  • 30 Mar 14306.821
  • 30 Mar 14293.651
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.002 / 1.003
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,1
  • %52,1
  • %0
  • %52,1
  • %52,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %33,4
  • %33,4
  • %0
  • %33,4
  • %33,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,9
  • %0
  • %2,9
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Tahsin Usta AK Parti
  • Erkan Kaya CHP
  • Bilal Ay SP
  • Sinan Zincir HDP
  • Fedai Karakol BBP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen343.917
  • Kullanılan oy284.700
  • Geçerli oy274.771
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14345.180
  • 30 Mar 14306.821
  • 30 Mar 14293.651
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.002 / 1.003
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • BBP
  • %52,1
    143.279 oy
  • %33,4
    91.730 oy
  • %8,9
    24.413 oy
  • %2,9
    7.866 oy
  • %1,4
    3.939 oy
  • %52,1
    143.279 oy
  • %33,4
    91.730 oy
  • %8,9
    24.413 oy
  • %2,9
    7.866 oy
  • %1,4
    3.939 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
    150.559 oy
  • %25,1
    73.605 oy
  • %12,7
    37.181 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.267 oy
  • %51,3
    150.559 oy
  • %25,1
    73.605 oy
  • %12,7
    37.181 oy
  • %0
  • %0,4
    1.267 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • DP
  • VP
  • %0,4
    1.234 oy
  • %0,2
    651 oy
  • %0,2
    617 oy
  • %0,2
    607 oy
  • %0,2
    424 oy
  • %0,4
    1.234 oy
  • %0,2
    651 oy
  • %0,2
    617 oy
  • %0,2
    607 oy
  • %0,2
    424 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    484 oy
  • %0,2
    617 oy
  • %4,9
    14.472 oy
  • %0,4
    1.185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    484 oy
  • %0,2
    617 oy
  • %4,9
    14.472 oy
  • %0,4
    1.185 oy
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • TKP
  • %0
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    12.428 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %4,2
    12.428 oy
  • %0
  • %0

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30.809 / 31.186
  • %98,8
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • DSP
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
  • %0,1
    7.216 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
    339.346 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49.126 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    49.126 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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