31 Mart 2019 Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları
Hasan Tahsin Usta
AK Parti
%52,1
143.279 oy
Erkan Kaya
CHP
%33,4
91.730 oy
Diğer
%15
39.762 oy
İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.002 / 1.003
- %99,9
Belediye Başkan Adayları
- Hasan Tahsin Usta AK Parti
- Erkan Kaya CHP
- Bilal Ay SP
- Sinan Zincir HDP
- Fedai Karakol BBP
- Katılım oranı % 82,9
- Toplam seçmen343.917
- Kullanılan oy284.700
- Geçerli oy274.771
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14345.180
- 30 Mar 14306.821
- 30 Mar 14293.651
- Açılan sandık
- 1.002 / 1.003
- %99,9
Belediye Başkan Adayları
- Hasan Tahsin Usta AK Parti
- Erkan Kaya CHP
- Bilal Ay SP
- Sinan Zincir HDP
- Fedai Karakol BBP
- Katılım oranı % 82,9
- Toplam seçmen343.917
- Kullanılan oy284.700
- Geçerli oy274.771
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14345.180
- 30 Mar 14306.821
- 30 Mar 14293.651
Gaziosmanpaşa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.002 / 1.003
- %99,9
İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adalar Erdem Gül % 100 % 30,7 % 0 % 44,1 % 0 % 0 % 24,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Adalar Erdem Gül % 100 % 30,74 % 0 % 44,1 % 0 % 0 % 24,37 DSP
- Adalar (30 Mar 14) % 42,19 % 2,73 % 50,14 % 0 % 0 % 3,77 Bağımsız
- Arnavutköy Ahmet Haşimi Baltacı % 100 % 57,7 % 0 % 0 % 19,1 % 13,7 % 3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arnavutköy Ahmet Haşimi Baltacı % 100 % 57,68 % 0 % 0 % 19,13 % 13,67 % 3,02 Bağımsız
- Arnavutköy (30 Mar 14) % 51,65 % 22,19 % 8,39 % 0 % 0 % 12,12 Bağımsız
- Ataşehir Battal İlgezdi % 99,3 % 45,1 % 0 % 51,5 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ataşehir Battal İlgezdi % 99,3 % 45,12 % 0 % 51,55 % 0 % 0 % 1,61 SP
- Ataşehir (30 Mar 14) % 41,79 % 3,78 % 49,77 % 0 % 0 % 2,62 Bağımsız
- Avcılar Turan Hançerli % 100 % 45,5 % 0 % 52,1 % 0 % 0 % 0,8 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Avcılar Turan Hançerli % 100 % 45,47 % 0 % 52,11 % 0 % 0 % 0,81 DSP
- Avcılar (30 Mar 14) % 40,89 % 9,13 % 44,03 % 0 % 0 % 3,94 Bağımsız
- Bağcılar Lokman Çağırıcı % 100 % 57,8 % 0 % 0 % 20,4 % 12,8 % 3,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bağcılar Lokman Çağırıcı % 100 % 57,76 % 0 % 0 % 20,44 % 12,8 % 3,85 SP
- Bağcılar (30 Mar 14) % 57,22 % 6,75 % 19,7 % 0 % 0 % 9,39 Bağımsız
- Bahçelievler Hakan Bahadır % 99,8 % 50 % 0 % 45,4 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçelievler Hakan Bahadır % 99,8 % 50,02 % 0 % 45,38 % 0 % 0 % 1,8 SP
- Bahçelievler (30 Mar 14) % 48,13 % 6,11 % 35,56 % 0 % 0 % 6,08 Bağımsız
- Bakırköy Bülent Kerimoğlu % 99,2 % 24,8 % 0 % 57 % 9,3 % 0 % 6,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bakırköy Bülent Kerimoğlu % 99,2 % 24,79 % 0 % 56,97 % 9,28 % 0 % 6,64 DSP
- Bakırköy (30 Mar 14) % 21,91 % 5,27 % 68,65 % 0 % 0 % 2,14 Bağımsız
- Başakşehir Yasin Kartoğlu % 99,7 % 54,8 % 0 % 36,8 % 0 % 3,4 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başakşehir Yasin Kartoğlu % 99,7 % 54,82 % 0 % 36,77 % 0 % 3,42 % 3,28 SP
- Başakşehir (30 Mar 14) % 50,12 % 4,25 % 33,86 % 0 % 0 % 7,2 Bağımsız
- Bayrampaşa Atila Aydıner % 100 % 49,3 % 0 % 44,6 % 0 % 0,8 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayrampaşa Atila Aydıner % 100 % 49,29 % 0 % 44,57 % 0 % 0,8 % 2,84 SP
- Bayrampaşa (30 Mar 14) % 50,39 % 4,21 % 39,28 % 0 % 0 % 2,63 SP
- Beşiktaş Rıza Akpolat % 100 % 0 % 16,3 % 72,9 % 7 % 0 % 0,8 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beşiktaş Rıza Akpolat % 100 % 0 % 16,27 % 72,88 % 6,95 % 0 % 0,8 TKP
- Beşiktaş (30 Mar 14) % 16,57 % 3,03 % 76,13 % 0 % 0 % 1,82 Bağımsız
- Beykoz Murat Aydın % 98,9 % 49,1 % 0 % 36,8 % 8,1 % 0,7 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beykoz Murat Aydın % 98,9 % 49,09 % 0 % 36,83 % 8,1 % 0,67 % 3,56 SP
- Beykoz (30 Mar 14) % 44,62 % 9,78 % 32,69 % 0 % 0 % 6,72 BBP
- Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık % 99,9 % 41,6 % 0 % 56,2 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık % 99,9 % 41,62 % 0 % 56,15 % 0 % 0 % 0,79 SP
- Beylikdüzü (30 Mar 14) % 39,65 % 4,66 % 50,83 % 0 % 0 % 2,69 Bağımsız
- Beyoğlu Haydar Ali Yıldız % 100 % 49,7 % 0 % 43,9 % 0 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beyoğlu Haydar Ali Yıldız % 100 % 49,75 % 0 % 43,91 % 0 % 0 % 2,94 SP
- Beyoğlu (30 Mar 14) % 47,82 % 4,89 % 35,19 % 0 % 0 % 7,32 Bağımsız
- Büyükçekmece Hasan Akgün % 99,8 % 47,5 % 0 % 50,4 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükçekmece Hasan Akgün % 99,8 % 47,47 % 0 % 50,4 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Büyükçekmece (30 Mar 14) % 44,86 % 3,68 % 47,57 % 0 % 0 % 2,02 Bağımsız
- Çatalca Mesut Üner % 100 % 51,6 % 0 % 46,3 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çatalca Mesut Üner % 100 % 51,58 % 0 % 46,29 % 0 % 0 % 0,8 SP
- Çatalca (30 Mar 14) % 35,53 % 16,96 % 44,55 % 0 % 0 % 1,01 Bağımsız
- Çekmeköy Ahmet Poyraz % 100 % 42,8 % 0 % 32,3 % 0 % 0,7 % 22,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çekmeköy Ahmet Poyraz % 100 % 42,85 % 0 % 32,25 % 0 % 0,71 % 22,12 DP
- Çekmeköy (30 Mar 14) % 48,64 % 5,34 % 38,1 % 0 % 0 % 4,07 Bağımsız
- Esenler Mehmet Tevfik Göksu % 99,4 % 65,6 % 0 % 0 % 17,4 % 8,9 % 4,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Esenler Mehmet Tevfik Göksu % 99,4 % 65,61 % 0 % 0 % 17,36 % 8,89 % 4,43 SP
- Esenler (30 Mar 14) % 62,32 % 6,72 % 14,98 % 0 % 0 % 7,58 SP
- Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt % 98,8 % 45,9 % 0 % 51,5 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt % 98,8 % 45,9 % 0 % 51,52 % 0 % 0 % 1 SP
- Esenyurt (30 Mar 14) % 47,01 % 5,9 % 34,55 % 0 % 0 % 10,11 Bağımsız
- Eyüpsultan Deniz Köken % 99,8 % 49,3 % 0 % 47,2 % 0 % 0 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eyüpsultan Deniz Köken % 99,8 % 49,3 % 0 % 47,22 % 0 % 0 % 2,32 SP
- Eyüpsultan (30 Mar 14) % 46,66 % 5,9 % 40,05 % 0 % 0 % 3,39 SP
- Fatih Mehmet Ergün Turan % 100 % 53 % 0 % 36,1 % 4,4 % 2,2 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Fatih Mehmet Ergün Turan % 100 % 53,04 % 0 % 36,07 % 4,4 % 2,17 % 3,08 SP
- Fatih (30 Mar 14) % 48,65 % 7,05 % 31,59 % 0 % 0 % 6,35 SP
- Gaziosmanpaşa Hasan Tahsin Usta % 99,9 % 52,1 % 0 % 33,4 % 0 % 2,9 % 8,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gaziosmanpaşa Hasan Tahsin Usta % 99,9 % 52,14 % 0 % 33,38 % 0 % 2,86 % 8,88 SP
- Gaziosmanpaşa (30 Mar 14) % 51,27 % 4,23 % 25,07 % 0 % 0 % 12,66 SP
- Güngören Bünyamin Demir % 100 % 53,8 % 0 % 37,1 % 0 % 4,1 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güngören Bünyamin Demir % 100 % 53,76 % 0 % 37,07 % 0 % 4,07 % 2,58 SP
- Güngören (30 Mar 14) % 50,2 % 6,73 % 30,83 % 0 % 0 % 5,87 Bağımsız
- Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı % 97,3 % 19,5 % 0 % 66 % 12,6 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı % 97,3 % 19,55 % 0 % 65,98 % 12,58 % 0 % 0,59 SP
- Kadıköy (30 Mar 14) % 20,46 % 3,41 % 72,45 % 0 % 0 % 1,78 Bağımsız
- Kağıthane Mevlüt Öztekin % 100 % 54,4 % 0 % 0 % 31,1 % 5,4 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kağıthane Mevlüt Öztekin % 100 % 54,43 % 0 % 0 % 31,06 % 5,44 % 3,51 SP
- Kağıthane (30 Mar 14) % 51,31 % 7,66 % 29,56 % 0 % 0 % 5,95 SP
- Kartal Gökhan Yüksel % 100 % 46 % 0 % 51,2 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kartal Gökhan Yüksel % 100 % 46,01 % 0 % 51,17 % 0 % 0 % 1,48 SP
- Kartal (30 Mar 14) % 42,82 % 6,03 % 44,87 % 0 % 0 % 2,94 Bağımsız
- Küçükçekmece Kemal Çebi % 100 % 45,3 % 0 % 51 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Küçükçekmece Kemal Çebi % 100 % 45,28 % 0 % 50,99 % 0 % 0 % 1,54 SP
- Küçükçekmece (30 Mar 14) % 41,94 % 8,39 % 39,63 % 0 % 0 % 6,77 Bağımsız
- Maltepe Ali Kılıç % 96,2 % 0 % 42,8 % 52,9 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Maltepe Ali Kılıç % 96,2 % 0 % 42,77 % 52,86 % 0 % 0 % 1,55 SP
- Maltepe (30 Mar 14) % 38,12 % 8,19 % 49,33 % 0 % 0 % 2,3 Bağımsız
- Pendik Ahmet Cin % 99,9 % 54,7 % 0 % 41,2 % 0 % 0 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pendik Ahmet Cin % 99,9 % 54,71 % 0 % 41,24 % 0 % 0 % 2,83 SP
- Pendik (30 Mar 14) % 52,9 % 8,09 % 29,45 % 0 % 0 % 4,52 SP
- Sancaktepe Şeyma Döğücü % 100 % 49,9 % 0 % 47,1 % 0 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sancaktepe Şeyma Döğücü % 100 % 49,92 % 0 % 47,05 % 0 % 0 % 1,73 SP
- Sancaktepe (30 Mar 14) % 49,06 % 5,49 % 34,83 % 0 % 0 % 7,33 Bağımsız
- Sarıyer Şükrü Genç % 99,1 % 41,7 % 0 % 55,8 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıyer Şükrü Genç % 99,1 % 41,7 % 0 % 55,78 % 0 % 0 % 0,97 SP
- Sarıyer (30 Mar 14) % 39,22 % 5,53 % 51,1 % 0 % 0 % 1,72 Bağımsız
- Silivri Volkan Yılmaz % 87,8 % 0 % 46,9 % 43,8 % 0 % 0 % 6,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Silivri Volkan Yılmaz % 87,8 % 0 % 46,86 % 43,84 % 0 % 0 % 6,73 DSP
- Silivri (30 Mar 14) % 42,66 % 4,33 % 48,84 % 0 % 0 % 2,19 Bağımsız
- Sultanbeyli Hüseyin Keskin % 99,2 % 59,6 % 0 % 16,2 % 0 % 10,7 % 6,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sultanbeyli Hüseyin Keskin % 99,2 % 59,64 % 0 % 16,19 % 0 % 10,65 % 6,14 SP
- Sultanbeyli (30 Mar 14) % 61,17 % 3,91 % 7,04 % 0 % 0 % 14,43 SP
- Sultangazi Abdurrahman Dursun % 99,8 % 58,7 % 0 % 29,9 % 0 % 6,4 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sultangazi Abdurrahman Dursun % 99,8 % 58,69 % 0 % 29,94 % 0 % 6,45 % 2,86 SP
- Sultangazi (30 Mar 14) % 58,51 % 3,61 % 23,12 % 0 % 0 % 7,38 Bağımsız
- Şile İlhan Ocaklı % 100 % 53,9 % 0 % 11 % 34 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şile İlhan Ocaklı % 100 % 53,9 % 0 % 11,01 % 33,95 % 0 % 0,53 SP
- Şile (30 Mar 14) % 45,15 % 35,87 % 15,48 % 0 % 0 % 1,44 Bağımsız
- Şişli Muammer Keskin % 97 % 21 % 0 % 48,3 % 0 % 0 % 29,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şişli Muammer Keskin % 97 % 20,97 % 0 % 48,28 % 0 % 0 % 29,08 DSP
- Şişli (30 Mar 14) % 27,53 % 4,05 % 61,57 % 0 % 0 % 4,07 Bağımsız
- Tuzla Şadi Yazıcı % 100 % 50,4 % 0 % 46,3 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tuzla Şadi Yazıcı % 100 % 50,39 % 0 % 46,29 % 0 % 0 % 1,61 SP
- Tuzla (30 Mar 14) % 48,2 % 5,11 % 39,38 % 0 % 0 % 3,42 Bağımsız
- Ümraniye İsmet Yıldırım % 99,7 % 54,7 % 0 % 37,6 % 0 % 2,3 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ümraniye İsmet Yıldırım % 99,7 % 54,65 % 0 % 37,59 % 0 % 2,33 % 3,07 SP
- Ümraniye (30 Mar 14) % 49,48 % 10,3 % 29,78 % 0 % 0 % 5,16 SP
- Üsküdar Hilmi Türkmen % 99,7 % 48,1 % 0 % 45,2 % 0 % 0 % 4,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Üsküdar Hilmi Türkmen % 99,7 % 48,11 % 0 % 45,18 % 0 % 0 % 4,5 SP
- Üsküdar (30 Mar 14) % 45,64 % 5,46 % 43,12 % 0 % 0 % 2,21 SP
- Zeytinburnu Ömer Arısoy % 100 % 50,4 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Zeytinburnu Ömer Arısoy % 100 % 50,42 % 0 % 46,07 % 0 % 0 % 2,24 SP
- Zeytinburnu (30 Mar 14) % 49,17 % 9,55 % 29 % 0 % 0 % 9,05 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 30.809 / 31.186
- %98,8
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2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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