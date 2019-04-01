Seçim İstanbul Zeytinburnu Seçim Sonuçları – Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Arısoy
Ömer Arısoy
AK Parti
%50,4
75.883 oy
Adil Emecan
Adil Emecan
CHP
%46,1
69.334 oy
Diğer
%4
5.281 oy
İstanbul - Zeytinburnu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 555 / 555
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,4
  • %46,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %50,4
  • %46,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,2
  • %29
  • %9,5
  • %0
  • %0
  • %12,3
  • %49,2
  • %29
  • %9,5
  • %0
  • %0
  • %12,3
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Arısoy AK Parti
  • Adil Emecan CHP
  • Mikail Kabak SP
  • Derya Mutlu DSP
  • Emir Toraman BTP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen188.860
  • Kullanılan oy154.863
  • Geçerli oy150.498
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14199.818
  • 30 Mar 14175.891
  • 30 Mar 14165.985
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Zeytinburnu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 555 / 555
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Arısoy AK Parti
  • Adil Emecan CHP
  • Mikail Kabak SP
  • Derya Mutlu DSP
  • Emir Toraman BTP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen188.860
  • Kullanılan oy154.863
  • Geçerli oy150.498
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14199.818
  • 30 Mar 14175.891
  • 30 Mar 14165.985
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Zeytinburnu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 555 / 555
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %50,4
    75.883 oy
  • %46,1
    69.334 oy
  • %2,2
    3.365 oy
  • %0,5
    825 oy
  • %0,3
    475 oy
  • %50,4
    75.883 oy
  • %46,1
    69.334 oy
  • %2,2
    3.365 oy
  • %0,5
    825 oy
  • %0,3
    475 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,2
    81.615 oy
  • %29
    48.142 oy
  • %1,9
    3.097 oy
  • %0,2
    249 oy
  • %0,3
    449 oy
  • %49,2
    81.615 oy
  • %29
    48.142 oy
  • %1,9
    3.097 oy
  • %0,2
    249 oy
  • %0,3
    449 oy
  • DP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    302 oy
  • %0,2
    276 oy
  • %0
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    302 oy
  • %0,2
    276 oy
  • %0
    38 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    139 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,5
    15.846 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0
  • %0
  • %9,5
    15.846 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    764 oy
  • %0
    0 oy
  • %9
    15.015 oy
  • %0
  • %0,5
    764 oy
  • %0
  • %9
    15.015 oy

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30.809 / 31.186
  • %98,8
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • DSP
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
  • %0,1
    7.216 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
    339.346 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49.126 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    49.126 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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