Seçim İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları – Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Murat Çalık
Mehmet Murat Çalık
CHP
%56,3
107.217 oy
Mustafa Necati Işık
Mustafa Necati Işık
AK Parti
%41,5
79.012 oy
Diğer
%3
4.268 oy
İstanbul - Beylikdüzü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 669 / 669
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,3
  • %41,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %56,3
  • %41,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %39,6
  • %4,7
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %50,8
  • %39,6
  • %4,7
  • %0
  • %0
  • %4,9
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Murat Çalık CHP
  • Mustafa Necati Işık AK Parti
  • Tuncer Koğa SP
  • Osman Yıldırım BBP
  • Barbaros Bahçelioğlu VP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen228.079
  • Kullanılan oy194.108
  • Geçerli oy190.497
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14172.949
  • 30 Mar 14155.741
  • 30 Mar 14149.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beylikdüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 669 / 669
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %56,3
  • %56,3
  • %0
  • %56,3
  • %56,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,5
  • %41,5
  • %0
  • %41,5
  • %41,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Murat Çalık CHP
  • Mustafa Necati Işık AK Parti
  • Tuncer Koğa SP
  • Osman Yıldırım BBP
  • Barbaros Bahçelioğlu VP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen228.079
  • Kullanılan oy194.108
  • Geçerli oy190.497
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14172.949
  • 30 Mar 14155.741
  • 30 Mar 14149.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beylikdüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 669 / 669
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • VP
  • %56,3
    107.217 oy
  • %41,5
    79.012 oy
  • %0,8
    1.495 oy
  • %0,7
    1.274 oy
  • %0,2
    374 oy
  • %56,3
    107.217 oy
  • %41,5
    79.012 oy
  • %0,8
    1.495 oy
  • %0,7
    1.274 oy
  • %0,2
    374 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    76.034 oy
  • %39,6
    59.309 oy
  • %0,8
    1.191 oy
  • %0,6
    886 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    76.034 oy
  • %39,6
    59.309 oy
  • %0,8
    1.191 oy
  • %0,6
    886 oy
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • DP
  • MHP
  • %0,2
    350 oy
  • %0,2
    308 oy
  • %0,1
    282 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    350 oy
  • %0,2
    308 oy
  • %0,1
    282 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    162 oy
  • %0,2
    283 oy
  • %4,7
    6.971 oy
  • %0
    73 oy
  • %0
  • %0,1
    162 oy
  • %0,2
    283 oy
  • %4,7
    6.971 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    4.024 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %2,7
    4.024 oy
  • %0

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31.109 / 31.186
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %48,8
    4.163.188 oy
  • %48,5
    4.139.352 oy
  • %1,2
    103.151 oy
  • %0,4
    30.708 oy
  • %0,3
    27.209 oy
  • %48,8
    4.163.188 oy
  • %48,5
    4.139.352 oy
  • %1,2
    103.151 oy
  • %0,4
    30.708 oy
  • %0,3
    27.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    24.168 oy
  • %0,2
    20.845 oy
  • %0,2
    14.538 oy
  • %0,1
    10.477 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    24.168 oy
  • %0,2
    20.845 oy
  • %0,2
    14.538 oy
  • %0,1
    10.477 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49.126 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    49.126 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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