Seçim İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları – Kağıthane Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kağıthane Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mevlüt Öztekin
Mevlüt Öztekin
AK Parti
%54,4
135.776 oy
Mehmet Aslan
Mehmet Aslan
İYİ Parti
%31
77.492 oy
Diğer
%15
36.304 oy
İstanbul - Kağıthane İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 929 / 929
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %54,4
  • %31
  • %5,4
  • %0
  • %0
  • %9,1
  • %54,4
  • %31
  • %5,4
  • %0
  • %0
  • %9,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
  • %0
  • %0
  • %7,7
  • %29,6
  • %11,5
  • %51,3
  • %0
  • %0
  • %7,7
  • %29,6
  • %11,5
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mevlüt Öztekin AK Parti
  • Mehmet Aslan İYİ Parti
  • İsa Yıldız HDP
  • Zeynel Keskin SP
  • Yusuf Karademir BBP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen315.945
  • Kullanılan oy260.420
  • Geçerli oy249.572
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14306.598
  • 30 Mar 14272.484
  • 30 Mar 14258.367
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kağıthane Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 929 / 929
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,4
  • %54,4
  • %0
  • %54,4
  • %54,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %31
  • %31
  • %0
  • %31
  • %31
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %5,4
  • %0
  • %5,4
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mevlüt Öztekin AK Parti
  • Mehmet Aslan İYİ Parti
  • İsa Yıldız HDP
  • Zeynel Keskin SP
  • Yusuf Karademir BBP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen315.945
  • Kullanılan oy260.420
  • Geçerli oy249.572
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14306.598
  • 30 Mar 14272.484
  • 30 Mar 14258.367
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kağıthane Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kağıthane Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 929 / 929
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %54,4
    135.776 oy
  • %31
    77.492 oy
  • %5,4
    13.582 oy
  • %3,5
    8.746 oy
  • %2,1
    5.271 oy
  • %54,4
    135.776 oy
  • %31
    77.492 oy
  • %5,4
    13.582 oy
  • %3,5
    8.746 oy
  • %2,1
    5.271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
    132.562 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,9
    15.367 oy
  • %1
    2.485 oy
  • %51,3
    132.562 oy
  • %0
  • %0
  • %5,9
    15.367 oy
  • %1
    2.485 oy
  • DSP
  • TKP
  • DP
  • BTP
  • VP
  • %2,1
    5.173 oy
  • %0,5
    1.228 oy
  • %0,4
    957 oy
  • %0,2
    606 oy
  • %0,2
    504 oy
  • %2,1
    5.173 oy
  • %0,5
    1.228 oy
  • %0,4
    957 oy
  • %0,2
    606 oy
  • %0,2
    504 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    265 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    484 oy
  • %0,2
    396 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    265 oy
  • %0
  • %0,2
    484 oy
  • %0,2
    396 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %0,1
    237 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    237 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,8
    9.835 oy
  • %7,7
    19.802 oy
  • %29,6
    76.376 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    9.835 oy
  • %7,7
    19.802 oy
  • %29,6
    76.376 oy
  • %0

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31.109 / 31.186
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %48,8
    4.163.188 oy
  • %48,5
    4.139.352 oy
  • %1,2
    103.151 oy
  • %0,4
    30.708 oy
  • %0,3
    27.209 oy
  • %48,8
    4.163.188 oy
  • %48,5
    4.139.352 oy
  • %1,2
    103.151 oy
  • %0,4
    30.708 oy
  • %0,3
    27.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    24.168 oy
  • %0,2
    20.845 oy
  • %0,2
    14.538 oy
  • %0,1
    10.477 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    24.168 oy
  • %0,2
    20.845 oy
  • %0,2
    14.538 oy
  • %0,1
    10.477 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49.126 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    49.126 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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