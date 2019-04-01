Seçim İstanbul Güngören Seçim Sonuçları – Güngören Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Güngören Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bünyamin Demir
Bünyamin Demir
AK Parti
%53,8
89.329 oy
İsmet Yaşar
İsmet Yaşar
CHP
%37,1
61.592 oy
Diğer
%9
15.251 oy
İstanbul - Güngören İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 608 / 608
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %53,8
  • %37,1
  • %4,1
  • %0
  • %0
  • %5,1
  • %53,8
  • %37,1
  • %4,1
  • %0
  • %0
  • %5,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,2
  • %30,8
  • %0
  • %6,7
  • %0
  • %12,2
  • %50,2
  • %30,8
  • %0
  • %6,7
  • %0
  • %12,2
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bünyamin Demir AK Parti
  • İsmet Yaşar CHP
  • Abdulcebbar Çakmak HDP
  • Adnan Hacıabdullahoğlu SP
  • Mustafa Duman BBP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen207.741
  • Kullanılan oy171.453
  • Geçerli oy166.172
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14221.123
  • 30 Mar 14195.532
  • 30 Mar 14187.246
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güngören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 608 / 608
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,8
  • %53,8
  • %0
  • %53,8
  • %53,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,1
  • %37,1
  • %0
  • %37,1
  • %37,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %4,1
  • %0
  • %4,1
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
Adalar
yukleniyor
Arnavutköy
yukleniyor
Ataşehir
yukleniyor
Avcılar
yukleniyor
Bağcılar
yukleniyor
Bahçelievler
yukleniyor
Bakırköy
yukleniyor
Başakşehir
yukleniyor
Bayrampaşa
yukleniyor
Beşiktaş
yukleniyor
Beykoz
yukleniyor
Beylikdüzü
yukleniyor
Beyoğlu
yukleniyor
Büyükçekmece
yukleniyor
Çatalca
yukleniyor
Çekmeköy
yukleniyor
Esenler
yukleniyor
Esenyurt
yukleniyor
Eyüpsultan
yukleniyor
Fatih
yukleniyor
Gaziosmanpaşa
yukleniyor
Güngören
yukleniyor
Kadıköy
yukleniyor
Kağıthane
yukleniyor
Kartal
yukleniyor
Küçükçekmece
yukleniyor
Maltepe
yukleniyor
Pendik
yukleniyor
Sancaktepe
yukleniyor
Sarıyer
yukleniyor
Silivri
yukleniyor
Sultanbeyli
yukleniyor
Sultangazi
yukleniyor
Şile
yukleniyor
Şişli
yukleniyor
Tuzla
yukleniyor
Ümraniye
yukleniyor
Üsküdar
yukleniyor
Zeytinburnu
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bünyamin Demir AK Parti
  • İsmet Yaşar CHP
  • Abdulcebbar Çakmak HDP
  • Adnan Hacıabdullahoğlu SP
  • Mustafa Duman BBP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen207.741
  • Kullanılan oy171.453
  • Geçerli oy166.172
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14221.123
  • 30 Mar 14195.532
  • 30 Mar 14187.246
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güngören Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Güngören Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 608 / 608
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %53,8
    89.329 oy
  • %37,1
    61.592 oy
  • %4,1
    6.769 oy
  • %2,6
    4.281 oy
  • %1,3
    2.122 oy
  • %53,8
    89.329 oy
  • %37,1
    61.592 oy
  • %4,1
    6.769 oy
  • %2,6
    4.281 oy
  • %1,3
    2.122 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,2
    93.996 oy
  • %30,8
    57.736 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    8.940 oy
  • %0,7
    1.388 oy
  • %50,2
    93.996 oy
  • %30,8
    57.736 oy
  • %0
  • %4,8
    8.940 oy
  • %0,7
    1.388 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • DP
  • VP
  • %0,3
    530 oy
  • %0,3
    522 oy
  • %0,3
    483 oy
  • %0,2
    318 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,3
    530 oy
  • %0,3
    522 oy
  • %0,3
    483 oy
  • %0,2
    318 oy
  • %0,1
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    531 oy
  • %0,1
    128 oy
  • %0,2
    410 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    531 oy
  • %0,1
    128 oy
  • %0,2
    410 oy
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %0
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    32 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %6,7
    12.606 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,9
    10.989 oy
  • %0
  • %6,7
    12.606 oy
  • %0
  • %5,9
    10.989 oy

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30.809 / 31.186
  • %98,8
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • DSP
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • %48,7
    4.111.254 oy
  • %48,7
    4.107.313 oy
  • %1,2
    102.869 oy
  • %0,6
    52.478 oy
  • %0,4
    37.791 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0
  • %0,1
    7.216 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • TKP
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • %0,1
    8.230 oy
  • %0,1
    7.795 oy
  • %0,1
    7.508 oy
  • %0
    3.668 oy
  • %0
    3.316 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
    339.346 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49.126 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    49.126 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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