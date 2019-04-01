Seçim Kocaeli İzmit Seçim Sonuçları – İzmit Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İzmit Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatma Kaplan Hürriyet
Fatma Kaplan Hürriyet
CHP
%50
107.297 oy
Azize Sibel Gönül
Azize Sibel Gönül
AK Parti
%45,5
97.662 oy
Diğer
%4
9.635 oy
Kocaeli - İzmit İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 808 / 808
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50
  • %45,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • %50
  • %45,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
  • %45,4
  • %6,2
  • %0
  • %0
  • %6,4
  • %42
  • %45,4
  • %6,2
  • %0
  • %0
  • %6,4
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatma Kaplan Hürriyet CHP
  • Azize Sibel Gönül AK Parti
  • Ahmet Özen SP
  • Abdullah Karacan BBP
  • İsmail Yazgan DP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen257.513
  • Kullanılan oy221.721
  • Geçerli oy214.594
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14238.627
  • 30 Mar 14218.183
  • 30 Mar 14209.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İzmit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 808 / 808
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50
  • %50
  • %0
  • %50
  • %50
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatma Kaplan Hürriyet CHP
  • Azize Sibel Gönül AK Parti
  • Ahmet Özen SP
  • Abdullah Karacan BBP
  • İsmail Yazgan DP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen257.513
  • Kullanılan oy221.721
  • Geçerli oy214.594
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14238.627
  • 30 Mar 14218.183
  • 30 Mar 14209.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İzmit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İzmit Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 808 / 808
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %50
    107.297 oy
  • %45,5
    97.662 oy
  • %2,7
    5.856 oy
  • %0,8
    1.790 oy
  • %0,3
    704 oy
  • %50
    107.297 oy
  • %45,5
    97.662 oy
  • %2,7
    5.856 oy
  • %0,8
    1.790 oy
  • %0,3
    704 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
    87.780 oy
  • %45,4
    94.977 oy
  • %4
    8.441 oy
  • %0,5
    982 oy
  • %0,6
    1.320 oy
  • %42
    87.780 oy
  • %45,4
    94.977 oy
  • %4
    8.441 oy
  • %0,5
    982 oy
  • %0,6
    1.320 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    664 oy
  • %0,2
    333 oy
  • %0,1
    288 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    664 oy
  • %0,2
    333 oy
  • %0,1
    288 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    265 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    236 oy
  • %6,2
    13.034 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    265 oy
  • %0
  • %0,1
    236 oy
  • %6,2
    13.034 oy
  • %0
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    2.097 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    2.097 oy
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.186 / 4.196
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,5
    608.930 oy
  • %32,6
    357.980 oy
  • %5
    54.624 oy
  • %3,8
    41.741 oy
  • %1
    10.855 oy
  • %55,5
    608.930 oy
  • %32,6
    357.980 oy
  • %5
    54.624 oy
  • %3,8
    41.741 oy
  • %1
    10.855 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    6.991 oy
  • %0,4
    4.695 oy
  • %0,4
    4.235 oy
  • %0,4
    3.924 oy
  • %0,3
    3.478 oy
  • %0,6
    6.991 oy
  • %0,4
    4.695 oy
  • %0,4
    4.235 oy
  • %0,4
    3.924 oy
  • %0,3
    3.478 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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