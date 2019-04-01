Seçim Kocaeli Başiskele Seçim Sonuçları – Başiskele Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Başiskele Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Yasin Özlü
Mehmet Yasin Özlü
AK Parti
%52,5
30.996 oy
Zafer Mutlu
Zafer Mutlu
SP
%35,9
21.165 oy
Diğer
%11
6.851 oy
Kocaeli - Başiskele İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,5
  • %7,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %39,6
  • %52,5
  • %7,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %39,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
  • %0
  • %9,8
  • %10,7
  • %0
  • %24,8
  • %54,7
  • %0
  • %9,8
  • %10,7
  • %0
  • %24,8
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yasin Özlü AK Parti
  • Zafer Mutlu SP
  • Rıza Güven Usta İYİ Parti
  • Muharrem Can Bağımsız
  • Şaban Örçen BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen68.801
  • Kullanılan oy60.850
  • Geçerli oy59.012
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.245
  • 30 Mar 1449.317
  • 30 Mar 1447.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başiskele Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %7,9
  • %7,9
  • %0
  • %7,9
  • %7,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yasin Özlü AK Parti
  • Zafer Mutlu SP
  • Rıza Güven Usta İYİ Parti
  • Muharrem Can Bağımsız
  • Şaban Örçen BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen68.801
  • Kullanılan oy60.850
  • Geçerli oy59.012
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1453.245
  • 30 Mar 1449.317
  • 30 Mar 1447.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başiskele Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Başiskele Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %52,5
    30.996 oy
  • %35,9
    21.165 oy
  • %7,9
    4.649 oy
  • %2,5
    1.451 oy
  • %0,5
    294 oy
  • %52,5
    30.996 oy
  • %35,9
    21.165 oy
  • %7,9
    4.649 oy
  • %2,5
    1.451 oy
  • %0,5
    294 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
    25.876 oy
  • %23,2
    10.963 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    268 oy
  • %0,2
    79 oy
  • %54,7
    25.876 oy
  • %23,2
    10.963 oy
  • %0
  • %0,6
    268 oy
  • %0,2
    79 oy
  • DP
  • DSP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,4
    236 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    236 oy
  • %0,4
    221 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    162 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %9,8
    4.621 oy
  • %10,7
    5.035 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    162 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %9,8
    4.621 oy
  • %10,7
    5.035 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    236 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    236 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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