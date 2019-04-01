Seçim Kocaeli Gölcük Seçim Sonuçları – Gölcük Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gölcük Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Yıldırım Sezer
Ali Yıldırım Sezer
AK Parti
%51,7
50.336 oy
İsmet İşeri
İsmet İşeri
CHP
%43,3
42.169 oy
Diğer
%5
4.809 oy
Kocaeli - Gölcük İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,7
  • %43,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %51,7
  • %43,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,4
  • %40,7
  • %5,9
  • %0
  • %0
  • %8
  • %45,4
  • %40,7
  • %5,9
  • %0
  • %0
  • %8
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Yıldırım Sezer AK Parti
  • İsmet İşeri CHP
  • Nihat Yıldız SP
  • Ezgin Aydın Bağımsız
  • Gülten Erenkaya DSP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen118.019
  • Kullanılan oy100.313
  • Geçerli oy97.314
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.750
  • 30 Mar 1494.658
  • 30 Mar 1491.071
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölcük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,7
  • %51,7
  • %0
  • %51,7
  • %51,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %43,3
  • %43,3
  • %0
  • %43,3
  • %43,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Yıldırım Sezer AK Parti
  • İsmet İşeri CHP
  • Nihat Yıldız SP
  • Ezgin Aydın Bağımsız
  • Gülten Erenkaya DSP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen118.019
  • Kullanılan oy100.313
  • Geçerli oy97.314
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.750
  • 30 Mar 1494.658
  • 30 Mar 1491.071
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölcük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gölcük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %51,7
    50.336 oy
  • %43,3
    42.169 oy
  • %2,6
    2.527 oy
  • %1,2
    1.142 oy
  • %0,5
    439 oy
  • %51,7
    50.336 oy
  • %43,3
    42.169 oy
  • %2,6
    2.527 oy
  • %1,2
    1.142 oy
  • %0,5
    439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,4
    41.343 oy
  • %40,7
    37.062 oy
  • %6,1
    5.573 oy
  • %0,7
    634 oy
  • %0,1
    115 oy
  • %45,4
    41.343 oy
  • %40,7
    37.062 oy
  • %6,1
    5.573 oy
  • %0,7
    634 oy
  • %0,1
    115 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    258 oy
  • %0,3
    255 oy
  • %0,2
    188 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    258 oy
  • %0,3
    255 oy
  • %0,2
    188 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    149 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,9
    5.398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    149 oy
  • %0
  • %0
  • %5,9
    5.398 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    797 oy
  • %0
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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