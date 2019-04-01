Seçim Kocaeli Derince Seçim Sonuçları – Derince Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Derince Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zeki Aygün
Zeki Aygün
AK Parti
%47,5
40.533 oy
Sertif Gökçe
Sertif Gökçe
CHP
%46
39.272 oy
Diğer
%7
5.558 oy
Kocaeli - Derince İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 315 / 315
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %47,5
  • %46
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,5
  • %47,5
  • %46
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,4
  • %30,5
  • %22,4
  • %0
  • %0
  • %4,7
  • %42,4
  • %30,5
  • %22,4
  • %0
  • %0
  • %4,7
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Aygün AK Parti
  • Sertif Gökçe CHP
  • Halil Kayın SP
  • Muhammet Emre Doğan BBP
  • Cenk Günaydın Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen103.502
  • Kullanılan oy88.462
  • Geçerli oy85.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1495.298
  • 30 Mar 1486.916
  • 30 Mar 1483.270
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derince Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 315 / 315
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,5
  • %47,5
  • %0
  • %47,5
  • %47,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46
  • %46
  • %0
  • %46
  • %46
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Aygün AK Parti
  • Sertif Gökçe CHP
  • Halil Kayın SP
  • Muhammet Emre Doğan BBP
  • Cenk Günaydın Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen103.502
  • Kullanılan oy88.462
  • Geçerli oy85.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1495.298
  • 30 Mar 1486.916
  • 30 Mar 1483.270
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derince Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Derince Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 315 / 315
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %47,5
    40.533 oy
  • %46
    39.272 oy
  • %3,9
    3.288 oy
  • %1,3
    1.111 oy
  • %0,5
    400 oy
  • %47,5
    40.533 oy
  • %46
    39.272 oy
  • %3,9
    3.288 oy
  • %1,3
    1.111 oy
  • %0,5
    400 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,4
    35.347 oy
  • %30,5
    25.411 oy
  • %3
    2.459 oy
  • %0,4
    309 oy
  • %1,1
    916 oy
  • %42,4
    35.347 oy
  • %30,5
    25.411 oy
  • %3
    2.459 oy
  • %0,4
    309 oy
  • %1,1
    916 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    295 oy
  • %0,3
    287 oy
  • %0,2
    177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %0,3
    287 oy
  • %0,2
    177 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %22,4
    18.627 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %22,4
    18.627 oy
  • %0
  • HDP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.186 / 4.196
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,5
    608.930 oy
  • %32,6
    357.980 oy
  • %5
    54.624 oy
  • %3,8
    41.741 oy
  • %1
    10.855 oy
  • %55,5
    608.930 oy
  • %32,6
    357.980 oy
  • %5
    54.624 oy
  • %3,8
    41.741 oy
  • %1
    10.855 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,6
    6.991 oy
  • %0,4
    4.695 oy
  • %0,4
    4.235 oy
  • %0,4
    3.924 oy
  • %0,3
    3.478 oy
  • %0,6
    6.991 oy
  • %0,4
    4.695 oy
  • %0,4
    4.235 oy
  • %0,4
    3.924 oy
  • %0,3
    3.478 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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