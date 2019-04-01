Seçim Kocaeli Çayırova Seçim Sonuçları – Çayırova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çayırova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bünyamin Çiftçi
Bünyamin Çiftçi
AK Parti
%54,5
38.600 oy
Selahattin Kaya
Selahattin Kaya
CHP
%23,2
16.404 oy
Diğer
%23
15.853 oy
Kocaeli - Çayırova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 263 / 263
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54,5
  • %23,2
  • %14,4
  • %0
  • %0
  • %8
  • %54,5
  • %23,2
  • %14,4
  • %0
  • %0
  • %8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
  • %23,7
  • %0
  • %8,2
  • %0
  • %23,1
  • %45
  • %23,7
  • %0
  • %8,2
  • %0
  • %23,1
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bünyamin Çiftçi AK Parti
  • Selahattin Kaya CHP
  • İlhami Bayrak İYİ Parti
  • Yusuf Aksu SP
  • Ömer Akkaya BBP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen88.513
  • Kullanılan oy73.406
  • Geçerli oy70.857
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.758
  • 30 Mar 1463.477
  • 30 Mar 1460.045
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayırova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 263 / 263
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,5
  • %54,5
  • %0
  • %54,5
  • %54,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,5
  • %23,2
  • %14,4
  • %37,5
  • %23,2
  • %14,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bünyamin Çiftçi AK Parti
  • Selahattin Kaya CHP
  • İlhami Bayrak İYİ Parti
  • Yusuf Aksu SP
  • Ömer Akkaya BBP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen88.513
  • Kullanılan oy73.406
  • Geçerli oy70.857
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.758
  • 30 Mar 1463.477
  • 30 Mar 1460.045
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çayırova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çayırova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 263 / 263
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %54,5
    38.600 oy
  • %23,2
    16.404 oy
  • %14,4
    10.181 oy
  • %5,8
    4.124 oy
  • %0,9
    668 oy
  • %54,5
    38.600 oy
  • %23,2
    16.404 oy
  • %14,4
    10.181 oy
  • %5,8
    4.124 oy
  • %0,9
    668 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
    27.009 oy
  • %23,7
    14.235 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,7
    11.227 oy
  • %0,6
    362 oy
  • %45
    27.009 oy
  • %23,7
    14.235 oy
  • %0
  • %18,7
    11.227 oy
  • %0,6
    362 oy
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • %0,6
    432 oy
  • %0,4
    282 oy
  • %0,2
    166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    432 oy
  • %0,4
    282 oy
  • %0,2
    166 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    168 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %8,2
    4.912 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    168 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %8,2
    4.912 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,2
    1.945 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %3,2
    1.945 oy
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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