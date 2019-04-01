Seçim Kocaeli Gebze Seçim Sonuçları – Gebze Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gebze Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zinnur Büyükgöz
Zinnur Büyükgöz
AK Parti
%52,3
102.538 oy
Recep Dursun
Recep Dursun
CHP
%29,7
58.241 oy
Diğer
%18
35.275 oy
Kocaeli - Gebze İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 736 / 776
  • %94,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,3
  • %29,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %18
  • %52,3
  • %29,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %18
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,8
  • %23,8
  • %9,6
  • %0
  • %0
  • %17,8
  • %48,8
  • %23,8
  • %9,6
  • %0
  • %0
  • %17,8
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zinnur Büyükgöz AK Parti
  • Recep Dursun CHP
  • Burcu Çetinkaya SP
  • Serap Çakır Bağımsız
  • Hasan Dağkuş BTP
  • Katılım oranı % 82,1
  • Toplam seçmen260.528
  • Kullanılan oy203.510
  • Geçerli oy196.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14228.004
  • 30 Mar 14207.066
  • 30 Mar 14196.392
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gebze Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 736 / 776
  • %94,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,7
  • %29,7
  • %0
  • %29,7
  • %29,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zinnur Büyükgöz AK Parti
  • Recep Dursun CHP
  • Burcu Çetinkaya SP
  • Serap Çakır Bağımsız
  • Hasan Dağkuş BTP
  • Katılım oranı % 82,1
  • Toplam seçmen260.528
  • Kullanılan oy203.510
  • Geçerli oy196.054
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14228.004
  • 30 Mar 14207.066
  • 30 Mar 14196.392
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gebze Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gebze Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 736 / 776
  • %94,8
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %52,3
    102.538 oy
  • %29,7
    58.241 oy
  • %7,7
    15.086 oy
  • %7,4
    14.460 oy
  • %1
    1.963 oy
  • %52,3
    102.538 oy
  • %29,7
    58.241 oy
  • %7,7
    15.086 oy
  • %7,4
    14.460 oy
  • %1
    1.963 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,8
    95.787 oy
  • %23,8
    46.780 oy
  • %13,7
    26.970 oy
  • %2,4
    4.640 oy
  • %0,2
    484 oy
  • %48,8
    95.787 oy
  • %23,8
    46.780 oy
  • %13,7
    26.970 oy
  • %2,4
    4.640 oy
  • %0,2
    484 oy
  • BBP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • DP
  • %0,8
    1.509 oy
  • %0,4
    693 oy
  • %0,3
    565 oy
  • %0,2
    365 oy
  • %0,2
    351 oy
  • %0,8
    1.509 oy
  • %0,4
    693 oy
  • %0,3
    565 oy
  • %0,2
    365 oy
  • %0,2
    351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    2.047 oy
  • %0,1
    231 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    582 oy
  • %1
    2.047 oy
  • %0,1
    231 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    582 oy
  • VP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,1
    283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    283 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    18.871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    18.871 oy
  • %0
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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