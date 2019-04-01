Seçim Kocaeli Dilovası Seçim Sonuçları – Dilovası Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dilovası Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hamza Şayir
Hamza Şayir
AK Parti
%51
13.570 oy
Ercan Dalkılıç
Ercan Dalkılıç
SP
%47,4
12.596 oy
Diğer
%2
424 oy
Kocaeli - Dilovası İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 99 / 99
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49
  • %51
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %14,1
  • %32,8
  • %0
  • %0
  • %9,9
  • %43,3
  • %14,1
  • %32,8
  • %0
  • %0
  • %9,9
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamza Şayir AK Parti
  • Ercan Dalkılıç SP
  • Dursun Aksu BTP
  • Hakan Ercan DSP
  • Ramazan Tekin DP
  • Katılım oranı % 89,4
  • Toplam seçmen31.395
  • Kullanılan oy28.067
  • Geçerli oy26.590
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.335
  • 30 Mar 1426.337
  • 30 Mar 1424.929
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dilovası Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 99 / 99
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51
  • %51
  • %0
  • %51
  • %51
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamza Şayir AK Parti
  • Ercan Dalkılıç SP
  • Dursun Aksu BTP
  • Hakan Ercan DSP
  • Ramazan Tekin DP
  • Katılım oranı % 89,4
  • Toplam seçmen31.395
  • Kullanılan oy28.067
  • Geçerli oy26.590
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.335
  • 30 Mar 1426.337
  • 30 Mar 1424.929
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dilovası Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dilovası Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 99 / 99
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • DP
  • %51
    13.570 oy
  • %47,4
    12.596 oy
  • %0,5
    137 oy
  • %0,4
    117 oy
  • %0,3
    90 oy
  • %51
    13.570 oy
  • %47,4
    12.596 oy
  • %0,5
    137 oy
  • %0,4
    117 oy
  • %0,3
    90 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    10.795 oy
  • %1,4
    346 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %0,1
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,3
    10.795 oy
  • %1,4
    346 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %0,1
    16 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,9
    1.971 oy
  • %14,1
    3.506 oy
  • %32,8
    8.165 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,9
    1.971 oy
  • %14,1
    3.506 oy
  • %32,8
    8.165 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    71 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    71 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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