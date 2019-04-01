Seçim Kocaeli Kandıra Seçim Sonuçları – Kandıra Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kandıra Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Adnan Turan
Adnan Turan
AK Parti
%57,5
18.358 oy
Ercüment Şahin
Ercüment Şahin
İYİ Parti
%38,3
12.210 oy
Diğer
%4
1.336 oy
Kocaeli - Kandıra İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 177 / 179
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %57,5
  • %38,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,2
  • %57,5
  • %38,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
  • %0
  • %25,4
  • %18,1
  • %0
  • %5,1
  • %51,3
  • %0
  • %25,4
  • %18,1
  • %0
  • %5,1
Tüm Partiler
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Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Turan AK Parti
  • Ercüment Şahin İYİ Parti
  • Ramazan Arslan SP
  • Arzu Aykanat Çakan DP
  • İdris Demir DSP
  • Katılım oranı % 89,4
  • Toplam seçmen38.260
  • Kullanılan oy33.839
  • Geçerli oy31.904
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.956
  • 30 Mar 1432.530
  • 30 Mar 1430.712
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kandıra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 177 / 179
  • %98,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,5
  • %57,5
  • %0
  • %57,5
  • %57,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %38,3
  • %38,3
  • %0
  • %38,3
  • %38,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Turan AK Parti
  • Ercüment Şahin İYİ Parti
  • Ramazan Arslan SP
  • Arzu Aykanat Çakan DP
  • İdris Demir DSP
  • Katılım oranı % 89,4
  • Toplam seçmen38.260
  • Kullanılan oy33.839
  • Geçerli oy31.904
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.956
  • 30 Mar 1432.530
  • 30 Mar 1430.712
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kandıra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kandıra Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 177 / 179
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %57,5
    18.358 oy
  • %38,3
    12.210 oy
  • %2
    646 oy
  • %0,9
    288 oy
  • %0,6
    180 oy
  • %57,5
    18.358 oy
  • %38,3
    12.210 oy
  • %2
    646 oy
  • %0,9
    288 oy
  • %0,6
    180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
    15.759 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,1
    1.263 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,3
    15.759 oy
  • %0
  • %4,1
    1.263 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,4
    113 oy
  • %0,3
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    113 oy
  • %0,3
    109 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,4
    7.803 oy
  • %18,1
    5.569 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    103 oy
  • %0
  • %25,4
    7.803 oy
  • %18,1
    5.569 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    146 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    69 oy
  • %0,5
    146 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    69 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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