Seçim Kocaeli Karamürsel Seçim Sonuçları – Karamürsel Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karamürsel Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Yıldırım
İsmail Yıldırım
AK Parti
%48,4
16.379 oy
Ahmet Çalık
Ahmet Çalık
CHP
%44,4
15.030 oy
Diğer
%8
2.459 oy
Kocaeli - Karamürsel İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 142 / 142
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,4
  • %44,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • %48,4
  • %44,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
  • %24,1
  • %11,3
  • %0
  • %0
  • %21,6
  • %43
  • %24,1
  • %11,3
  • %0
  • %0
  • %21,6
Tüm Partiler
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Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Yıldırım AK Parti
  • Ahmet Çalık CHP
  • Mehmet Özalay SP
  • Semih Üstüner BTP
  • Atilla Hatipoğlu DP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen42.975
  • Kullanılan oy35.441
  • Geçerli oy33.868
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.832
  • 30 Mar 1435.748
  • 30 Mar 1434.207
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karamürsel Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 142 / 142
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,4
  • %48,4
  • %0
  • %48,4
  • %48,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,4
  • %44,4
  • %0
  • %44,4
  • %44,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Yıldırım AK Parti
  • Ahmet Çalık CHP
  • Mehmet Özalay SP
  • Semih Üstüner BTP
  • Atilla Hatipoğlu DP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen42.975
  • Kullanılan oy35.441
  • Geçerli oy33.868
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.832
  • 30 Mar 1435.748
  • 30 Mar 1434.207
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karamürsel Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karamürsel Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 142 / 142
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • DP
  • %48,4
    16.379 oy
  • %44,4
    15.030 oy
  • %6
    2.040 oy
  • %0,5
    184 oy
  • %0,5
    156 oy
  • %48,4
    16.379 oy
  • %44,4
    15.030 oy
  • %6
    2.040 oy
  • %0,5
    184 oy
  • %0,5
    156 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    14.723 oy
  • %24,1
    8.257 oy
  • %20,3
    6.928 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %43
    14.723 oy
  • %24,1
    8.257 oy
  • %20,3
    6.928 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    79 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    79 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    26 oy
  • %11,3
    3.850 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    243 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %11,3
    3.850 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    243 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    136 oy
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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