Seçim Kocaeli Kartepe Seçim Sonuçları – Kartepe Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kartepe Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhammet Mustafa Kocaman
Muhammet Mustafa Kocaman
AK Parti
%57,9
40.859 oy
Cumhur Karakadılar
Cumhur Karakadılar
CHP
%28,3
19.997 oy
Diğer
%14
9.681 oy
Kocaeli - Kartepe İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,9
  • %28,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %13,7
  • %57,9
  • %28,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %13,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
  • %35,2
  • %4,5
  • %0
  • %0
  • %7,6
  • %52,7
  • %35,2
  • %4,5
  • %0
  • %0
  • %7,6
Tüm Partiler
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Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Mustafa Kocaman AK Parti
  • Cumhur Karakadılar CHP
  • Temel Ofluoğlu DSP
  • İbrahim Bıyıklı SP
  • Ahmet Kerim Kıvanç DP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen83.830
  • Kullanılan oy73.528
  • Geçerli oy70.537
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1471.505
  • 30 Mar 1466.316
  • 30 Mar 1463.683
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kartepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,9
  • %57,9
  • %0
  • %57,9
  • %57,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28,3
  • %28,3
  • %0
  • %28,3
  • %28,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Mustafa Kocaman AK Parti
  • Cumhur Karakadılar CHP
  • Temel Ofluoğlu DSP
  • İbrahim Bıyıklı SP
  • Ahmet Kerim Kıvanç DP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen83.830
  • Kullanılan oy73.528
  • Geçerli oy70.537
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1471.505
  • 30 Mar 1466.316
  • 30 Mar 1463.683
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kartepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kartepe Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 259 / 259
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DSP
  • SP
  • DP
  • %57,9
    40.859 oy
  • %28,3
    19.997 oy
  • %7,4
    5.191 oy
  • %5,1
    3.613 oy
  • %1
    687 oy
  • %57,9
    40.859 oy
  • %28,3
    19.997 oy
  • %7,4
    5.191 oy
  • %5,1
    3.613 oy
  • %1
    687 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
    33.546 oy
  • %35,2
    22.448 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %5,7
    3.628 oy
  • %0,3
    179 oy
  • %52,7
    33.546 oy
  • %35,2
    22.448 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %5,7
    3.628 oy
  • %0,3
    179 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,3
    190 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    190 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    63 oy
  • %4,5
    2.845 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    203 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %4,5
    2.845 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    203 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    718 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    718 oy
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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