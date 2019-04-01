31 Mart 2019 Kartepe Yerel Seçim Sonuçları
Muhammet Mustafa Kocaman
AK Parti
%57,9
40.859 oy
Cumhur Karakadılar
CHP
%28,3
19.997 oy
Diğer
%14
9.681 oy
Kocaeli - Kartepe İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 259 / 259
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Muhammet Mustafa Kocaman AK Parti
- Cumhur Karakadılar CHP
- Temel Ofluoğlu DSP
- İbrahim Bıyıklı SP
- Ahmet Kerim Kıvanç DP
- Katılım oranı % 87,7
- Toplam seçmen83.830
- Kullanılan oy73.528
- Geçerli oy70.537
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1471.505
- 30 Mar 1466.316
- 30 Mar 1463.683
- Açılan sandık
- 259 / 259
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Muhammet Mustafa Kocaman AK Parti
- Cumhur Karakadılar CHP
- Temel Ofluoğlu DSP
- İbrahim Bıyıklı SP
- Ahmet Kerim Kıvanç DP
- Katılım oranı % 87,7
- Toplam seçmen83.830
- Kullanılan oy73.528
- Geçerli oy70.537
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1471.505
- 30 Mar 1466.316
- 30 Mar 1463.683
Kartepe Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 259 / 259
- %100
Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başiskele Mehmet Yasin Özlü % 100 % 52,5 % 0 % 0 % 7,9 % 0 % 35,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başiskele Mehmet Yasin Özlü % 100 % 52,52 % 0 % 0 % 7,88 % 0 % 35,87 SP
- Başiskele (30 Mar 14) % 54,74 % 9,77 % 10,65 % 0 % 0 % 23,19 SP
- Çayırova Bünyamin Çiftçi % 100 % 54,5 % 0 % 23,2 % 14,4 % 0 % 5,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayırova Bünyamin Çiftçi % 100 % 54,48 % 0 % 23,15 % 14,37 % 0 % 5,82 SP
- Çayırova (30 Mar 14) % 44,98 % 8,18 % 23,71 % 0 % 0 % 18,7 SP
- Darıca Muzaffer Bıyık % 100 % 52,2 % 0 % 42,4 % 0 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Darıca Muzaffer Bıyık % 100 % 52,2 % 0 % 42,42 % 0 % 0 % 3,56 SP
- Darıca (30 Mar 14) % 50,15 % 14,83 % 22,82 % 0 % 0 % 5,48 Bağımsız
- Derince Zeki Aygün % 99,4 % 47,4 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 3,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derince Zeki Aygün % 99,4 % 47,42 % 0 % 46,09 % 0 % 0 % 3,85 SP
- Derince (30 Mar 14) % 42,45 % 22,37 % 30,52 % 0 % 0 % 2,95 SP
- Dilovası Hamza Şayir % 100 % 51 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dilovası Hamza Şayir % 100 % 51,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,37 SP
- Dilovası (30 Mar 14) % 43,3 % 14,06 % 32,75 % 0 % 0 % 7,91 Bağımsız
- Gebze Zinnur Büyükgöz % 94,8 % 52,3 % 0 % 29,7 % 0 % 0 % 7,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gebze Zinnur Büyükgöz % 94,8 % 52,3 % 0 % 29,71 % 0 % 0 % 7,69 SP
- Gebze (30 Mar 14) % 48,77 % 9,61 % 23,82 % 0 % 0 % 13,73 SP
- Gölcük Ali Yıldırım Sezer % 100 % 51,7 % 0 % 43,3 % 0 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölcük Ali Yıldırım Sezer % 100 % 51,73 % 0 % 43,33 % 0 % 0 % 2,6 SP
- Gölcük (30 Mar 14) % 45,4 % 5,93 % 40,7 % 0 % 0 % 6,12 SP
- İzmit Fatma Kaplan Hürriyet % 98,9 % 45,1 % 0 % 49,1 % 0 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İzmit Fatma Kaplan Hürriyet % 98,9 % 45,08 % 0 % 49,15 % 0 % 0 % 2,51 SP
- İzmit (30 Mar 14) % 45,41 % 6,23 % 41,97 % 0 % 0 % 4,04 SP
- Kandıra Adnan Turan % 98,9 % 57,5 % 0 % 0 % 38,3 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kandıra Adnan Turan % 98,9 % 57,54 % 0 % 0 % 38,27 % 0 % 2,02 SP
- Kandıra (30 Mar 14) % 51,31 % 25,41 % 18,13 % 0 % 0 % 4,11 SP
- Karamürsel İsmail Yıldırım % 100 % 48,4 % 0 % 44,4 % 0 % 0 % 6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karamürsel İsmail Yıldırım % 100 % 48,36 % 0 % 44,38 % 0 % 0 % 6,02 SP
- Karamürsel (30 Mar 14) % 43,04 % 11,26 % 24,14 % 0 % 0 % 20,25 SP
- Kartepe Muhammet Mustafa Kocaman % 100 % 57,9 % 0 % 28,3 % 0 % 0 % 7,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kartepe Muhammet Mustafa Kocaman % 100 % 57,93 % 0 % 28,35 % 0 % 0 % 7,36 DSP
- Kartepe (30 Mar 14) % 52,68 % 4,47 % 35,25 % 0 % 0 % 5,7 SP
- Körfez Şener Söğüt % 100 % 49 % 0 % 0 % 37 % 6,6 % 5,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Körfez Şener Söğüt % 100 % 49 % 0 % 0 % 37,03 % 6,65 % 5,28 SP
- Körfez (30 Mar 14) % 44,29 % 23,2 % 20,92 % 0 % 0 % 5,31 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.149 / 4.196
- %98,9
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