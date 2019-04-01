Seçim Kocaeli Darıca Seçim Sonuçları – Darıca Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Darıca Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muzaffer Bıyık
Muzaffer Bıyık
AK Parti
%52,2
59.384 oy
Yakup Törk
Yakup Törk
CHP
%42,4
48.257 oy
Diğer
%6
6.116 oy
Kocaeli - Darıca İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 418 / 418
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,2
  • %42,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,4
  • %52,2
  • %42,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
  • %22,8
  • %14,8
  • %0
  • %0
  • %12,2
  • %50,1
  • %22,8
  • %14,8
  • %0
  • %0
  • %12,2
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzaffer Bıyık AK Parti
  • Yakup Törk CHP
  • Selim Çetinkaya SP
  • Elvan Şahin BBP
  • Mehmet Davutoğlu DP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen140.541
  • Kullanılan oy117.713
  • Geçerli oy113.757
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14113.468
  • 30 Mar 14102.307
  • 30 Mar 1497.196
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Darıca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 418 / 418
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,2
  • %52,2
  • %0
  • %52,2
  • %52,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
Başiskele
yukleniyor
Çayırova
yukleniyor
Darıca
yukleniyor
Derince
yukleniyor
Dilovası
yukleniyor
Gebze
yukleniyor
Gölcük
yukleniyor
İzmit
yukleniyor
Kandıra
yukleniyor
Karamürsel
yukleniyor
Kartepe
yukleniyor
Körfez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzaffer Bıyık AK Parti
  • Yakup Törk CHP
  • Selim Çetinkaya SP
  • Elvan Şahin BBP
  • Mehmet Davutoğlu DP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen140.541
  • Kullanılan oy117.713
  • Geçerli oy113.757
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14113.468
  • 30 Mar 14102.307
  • 30 Mar 1497.196
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Darıca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Darıca Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 418 / 418
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %52,2
    59.384 oy
  • %42,4
    48.257 oy
  • %3,6
    4.049 oy
  • %1,1
    1.290 oy
  • %0,2
    278 oy
  • %52,2
    59.384 oy
  • %42,4
    48.257 oy
  • %3,6
    4.049 oy
  • %1,1
    1.290 oy
  • %0,2
    278 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
    48.742 oy
  • %22,8
    22.180 oy
  • %4,5
    4.395 oy
  • %1,5
    1.479 oy
  • %0,3
    270 oy
  • %50,1
    48.742 oy
  • %22,8
    22.180 oy
  • %4,5
    4.395 oy
  • %1,5
    1.479 oy
  • %0,3
    270 oy
  • BTP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    269 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0
    48 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    269 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0
    48 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    285 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,8
    14.413 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    285 oy
  • %0
  • %0
  • %14,8
    14.413 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    107 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,5
    5.325 oy
  • %0
  • %0,1
    107 oy
  • %0
  • %5,5
    5.325 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.149 / 4.196
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • %55,3
    602.150 oy
  • %32,6
    354.643 oy
  • %4,8
    52.781 oy
  • %3,8
    40.902 oy
  • %0,9
    10.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • %0,1
    967 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • %0,6
    6.757 oy
  • %0,6
    6.043 oy
  • %0,4
    4.315 oy
  • %0,4
    3.925 oy
  • %0,3
    3.809 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0
  • %0,1
    1.429 oy
  • %0
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.232 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy
  • %14,1
    143.942 oy
  • %0,6
    6.524 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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