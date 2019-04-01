Seçim Düzce Yığılca Seçim Sonuçları – Yığılca Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yığılca Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rasim Çam
MHP
%47,5
1.014 oy
Muzaffer Yiğit
Muzaffer Yiğit
AK Parti
%45,2
965 oy
Diğer
%8
156 oy
Düzce - Yığılca İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %47,5
  • %45,2
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %47,5
  • %45,2
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
  • %53,6
  • %32,9
  • %0
  • %0
  • %9,5
  • %4
  • %53,6
  • %32,9
  • %0
  • %0
  • %9,5
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Çam MHP
  • Muzaffer Yiğit AK Parti
  • Zeynel Çamlı CHP
  • Musa Ergin SP
  • Yüksel Kurtoğlu BTP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen2.429
  • Kullanılan oy2.228
  • Geçerli oy2.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.259
  • 30 Mar 142.063
  • 30 Mar 141.990
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yığılca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %92,7
  • %47,5
  • %45,2
  • %92,7
  • %47,5
  • %45,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %6,9
  • %6,9
  • %0
  • %6,9
  • %6,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Çam MHP
  • Muzaffer Yiğit AK Parti
  • Zeynel Çamlı CHP
  • Musa Ergin SP
  • Yüksel Kurtoğlu BTP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen2.429
  • Kullanılan oy2.228
  • Geçerli oy2.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.259
  • 30 Mar 142.063
  • 30 Mar 141.990
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yığılca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yığılca Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %47,5
    1.014 oy
  • %45,2
    965 oy
  • %6,9
    148 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %47,5
    1.014 oy
  • %45,2
    965 oy
  • %6,9
    148 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0,2
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
    79 oy
  • %53,6
    1.067 oy
  • %32,9
    655 oy
  • %1,8
    36 oy
  • %1,1
    21 oy
  • %4
    79 oy
  • %53,6
    1.067 oy
  • %32,9
    655 oy
  • %1,8
    36 oy
  • %1,1
    21 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,6
    132 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %6,6
    132 oy
  • %0

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    689 oy
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    689 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    162 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • TKP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4
    3.419 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %4
    3.419 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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