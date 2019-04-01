31 Mart 2019 Gümüşova Yerel Seçim Sonuçları
Muharrem Tozan
MHP
%48,1
2.517 oy
Ahmet Azap
AK Parti
%44,7
2.336 oy
Diğer
%7
378 oy
Düzce - Gümüşova İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 19 / 19
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Muharrem Tozan MHP
- Ahmet Azap AK Parti
- Ramazan Özdemir İYİ Parti
- Hakan Recep Usta SP
- Nagihan Karataş BTP
- Katılım oranı % 93,4
- Toplam seçmen5.739
- Kullanılan oy5.363
- Geçerli oy5.231
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.721
- 30 Mar 144.465
- 30 Mar 144.302
- Açılan sandık
- 19 / 19
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Muharrem Tozan MHP
- Ahmet Azap AK Parti
- Ramazan Özdemir İYİ Parti
- Hakan Recep Usta SP
- Nagihan Karataş BTP
- Katılım oranı % 93,4
- Toplam seçmen5.739
- Kullanılan oy5.363
- Geçerli oy5.231
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.721
- 30 Mar 144.465
- 30 Mar 144.302
Gümüşova Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 19 / 19
- %100
Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçakoca Mehmet Okan Yanmaz % 100 % 32,9 % 41,5 % 23,6 % 0 % 0 % 0,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçakoca Mehmet Okan Yanmaz % 100 % 32,91 % 41,48 % 23,59 % 0 % 0 % 0,84 Bağımsız
- Akçakoca (30 Mar 14) % 36,33 % 34,68 % 26,26 % 0 % 0 % 2,53 SP
- Cumayeri Mustafa Koloğlu % 100 % 43,4 % 47 % 0 % 0 % 0 % 5,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Cumayeri Mustafa Koloğlu % 100 % 43,36 % 47,03 % 0 % 0 % 0 % 5,19 BBP
- Cumayeri (30 Mar 14) % 33,18 % 20,75 % 1,23 % 0 % 0 % 25,43 Bağımsız
- Çilimli Muhsin Yavuz % 95 % 50,6 % 40,6 % 0 % 7,7 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çilimli Muhsin Yavuz % 95 % 50,6 % 40,63 % 0 % 7,68 % 0 % 0,93 SP
- Çilimli (30 Mar 14) % 68,42 % 16,14 % 11,57 % 0 % 0 % 3,57 SP
- Gölyaka Yakup Demircan % 100 % 51,8 % 30,3 % 16,3 % 0 % 0 % 0,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölyaka Yakup Demircan % 100 % 51,81 % 30,33 % 16,26 % 0 % 0 % 0,62 Bağımsız
- Gölyaka (30 Mar 14) % 49,11 % 35,4 % 11,87 % 0 % 0 % 3,38 SP
- Gümüşova Muharrem Tozan % 100 % 44,7 % 48,1 % 0 % 6,8 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gümüşova Muharrem Tozan % 100 % 44,66 % 48,12 % 0 % 6,82 % 0 % 0,38 SP
- Gümüşova (30 Mar 14) % 50,72 % 46,61 % 2,07 % 0 % 0 % 0,49 SP
- Kaynaşlı Birol Şahin % 100 % 39,3 % 54,6 % 0 % 4,8 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kaynaşlı Birol Şahin % 100 % 39,35 % 54,61 % 0 % 4,81 % 0 % 1,05 SP
- Kaynaşlı (30 Mar 14) % 46,98 % 2,18 % 12,56 % 0 % 0 % 38,01 SP
- Merkez Faruk Özlü % 100 % 46,9 % 21,7 % 0 % 27,9 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Faruk Özlü % 100 % 46,94 % 21,71 % 0 % 27,92 % 0 % 0,92 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 54,53 % 37,66 % 3,96 % 0 % 0 % 2,24 SP
- Yığılca Rasim Çam % 100 % 45,2 % 47,5 % 6,9 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yığılca Rasim Çam % 100 % 45,2 % 47,49 % 6,93 % 0 % 0 % 0,19 SP
- Yığılca (30 Mar 14) % 53,62 % 3,97 % 32,91 % 0 % 0 % 6,63 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
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