Seçim Düzce Gümüşova Seçim Sonuçları – Gümüşova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gümüşova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muharrem Tozan
MHP
%48,1
2.517 oy
Ahmet Azap
AK Parti
%44,7
2.336 oy
Diğer
%7
378 oy
Düzce - Gümüşova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %48,1
  • %44,7
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %48,1
  • %44,7
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
  • %50,7
  • %0
  • %2,1
  • %0
  • %0,6
  • %46,6
  • %50,7
  • %0
  • %2,1
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
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Cumayeri
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Çilimli
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Gölyaka
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Gümüşova
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Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Tozan MHP
  • Ahmet Azap AK Parti
  • Ramazan Özdemir İYİ Parti
  • Hakan Recep Usta SP
  • Nagihan Karataş BTP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen5.739
  • Kullanılan oy5.363
  • Geçerli oy5.231
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.721
  • 30 Mar 144.465
  • 30 Mar 144.302
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gümüşova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %92,8
  • %48,1
  • %44,7
  • %92,8
  • %48,1
  • %44,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %6,8
  • %6,8
  • %0
  • %6,8
  • %6,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Tozan MHP
  • Ahmet Azap AK Parti
  • Ramazan Özdemir İYİ Parti
  • Hakan Recep Usta SP
  • Nagihan Karataş BTP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen5.739
  • Kullanılan oy5.363
  • Geçerli oy5.231
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.721
  • 30 Mar 144.465
  • 30 Mar 144.302
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gümüşova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gümüşova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 19 / 19
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %48,1
    2.517 oy
  • %44,7
    2.336 oy
  • %6,8
    357 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • %48,1
    2.517 oy
  • %44,7
    2.336 oy
  • %6,8
    357 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
    2.005 oy
  • %50,7
    2.182 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    21 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %46,6
    2.005 oy
  • %50,7
    2.182 oy
  • %0
  • %0,5
    21 oy
  • %0,1
    5 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,1
    89 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    89 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    688 oy
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4
    3.419 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %4
    3.419 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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