Seçim Düzce Gölyaka Seçim Sonuçları – Gölyaka Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gölyaka Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yakup Demircan
AK Parti
%51,8
3.330 oy
Murat Altundal
MHP
%30,3
1.949 oy
Diğer
%18
1.148 oy
Düzce - Gölyaka İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,8
  • %30,3
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %51,8
  • %30,3
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
  • %35,4
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %3,6
  • %49,1
  • %35,4
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %3,6
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
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Çilimli
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Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Demircan AK Parti
  • Murat Altundal MHP
  • Abdullah Şahin CHP
  • Şenol Arslan Bağımsız
  • İsa Aydın SP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen7.294
  • Kullanılan oy6.693
  • Geçerli oy6.427
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.788
  • 30 Mar 146.350
  • 30 Mar 146.101
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölyaka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %82,1
  • %51,8
  • %30,3
  • %82,1
  • %51,8
  • %30,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %16,3
  • %16,3
  • %0
  • %16,3
  • %16,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Demircan AK Parti
  • Murat Altundal MHP
  • Abdullah Şahin CHP
  • Şenol Arslan Bağımsız
  • İsa Aydın SP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen7.294
  • Kullanılan oy6.693
  • Geçerli oy6.427
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.788
  • 30 Mar 146.350
  • 30 Mar 146.101
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölyaka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gölyaka Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %51,8
    3.330 oy
  • %30,3
    1.949 oy
  • %16,3
    1.045 oy
  • %0,6
    40 oy
  • %0,6
    37 oy
  • %51,8
    3.330 oy
  • %30,3
    1.949 oy
  • %16,3
    1.045 oy
  • %0,6
    40 oy
  • %0,6
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    2.996 oy
  • %35,4
    2.160 oy
  • %11,9
    724 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    206 oy
  • %49,1
    2.996 oy
  • %35,4
    2.160 oy
  • %11,9
    724 oy
  • %0
  • %3,4
    206 oy
  • BTP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,3
    22 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    22 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    688 oy
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4
    3.419 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %4
    3.419 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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