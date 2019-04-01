Seçim Düzce Akçakoca Seçim Sonuçları – Akçakoca Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akçakoca Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Okan Yanmaz
Mehmet Okan Yanmaz
MHP
%41,5
6.911 oy
Cüneyt Yemenici
Cüneyt Yemenici
AK Parti
%32,9
5.484 oy
Diğer
%26
4.268 oy
Düzce - Akçakoca İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 61 / 61
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %41,5
  • %32,9
  • %23,6
  • %0
  • %0
  • %2
  • %41,5
  • %32,9
  • %23,6
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,7
  • %36,3
  • %26,3
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %34,7
  • %36,3
  • %26,3
  • %0
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
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Cumayeri
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Çilimli
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Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Okan Yanmaz MHP
  • Cüneyt Yemenici AK Parti
  • Fikret Albayrak CHP
  • Murat Aşık SP
  • Hakan Direk Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen19.328
  • Kullanılan oy17.074
  • Geçerli oy16.663
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.020
  • 30 Mar 1415.349
  • 30 Mar 1414.837
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçakoca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 61 / 61
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %74,4
  • %41,5
  • %32,9
  • %74,4
  • %41,5
  • %32,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %23,6
  • %23,6
  • %0
  • %23,6
  • %23,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Okan Yanmaz MHP
  • Cüneyt Yemenici AK Parti
  • Fikret Albayrak CHP
  • Murat Aşık SP
  • Hakan Direk Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen19.328
  • Kullanılan oy17.074
  • Geçerli oy16.663
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.020
  • 30 Mar 1415.349
  • 30 Mar 1414.837
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçakoca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akçakoca Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 61 / 61
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %41,5
    6.911 oy
  • %32,9
    5.484 oy
  • %23,6
    3.930 oy
  • %0,8
    140 oy
  • %0,8
    127 oy
  • %41,5
    6.911 oy
  • %32,9
    5.484 oy
  • %23,6
    3.930 oy
  • %0,8
    140 oy
  • %0,8
    127 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,7
    5.145 oy
  • %36,3
    5.391 oy
  • %26,3
    3.896 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    376 oy
  • %34,7
    5.145 oy
  • %36,3
    5.391 oy
  • %26,3
    3.896 oy
  • %0
  • %2,5
    376 oy
  • DSP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    38 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    688 oy
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4
    3.419 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %4
    3.419 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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