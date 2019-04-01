Seçim Düzce Çilimli Seçim Sonuçları – Çilimli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çilimli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhsin Yavuz
Muhsin Yavuz
AK Parti
%50,6
2.285 oy
Ömer Demirtaş
Ömer Demirtaş
MHP
%40,6
1.835 oy
Diğer
%8
396 oy
Düzce - Çilimli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 19 / 20
  • %95
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,6
  • %40,6
  • %7,7
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %50,6
  • %40,6
  • %7,7
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,4
  • %16,1
  • %0
  • %11,6
  • %0
  • %3,9
  • %68,4
  • %16,1
  • %0
  • %11,6
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhsin Yavuz AK Parti
  • Ömer Demirtaş MHP
  • Mustafa Öztürk İYİ Parti
  • Bilal Çelebi SP
  • Tulgay Bayrak BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen5.225
  • Kullanılan oy4.652
  • Geçerli oy4.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.779
  • 30 Mar 144.401
  • 30 Mar 144.262
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çilimli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 19 / 20
  • %95
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %91,2
  • %50,6
  • %40,6
  • %91,2
  • %50,6
  • %40,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %7,7
  • %7,7
  • %0
  • %7,7
  • %7,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
Akçakoca
yukleniyor
Cumayeri
yukleniyor
Çilimli
yukleniyor
Gölyaka
yukleniyor
Gümüşova
yukleniyor
Kaynaşlı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yığılca
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhsin Yavuz AK Parti
  • Ömer Demirtaş MHP
  • Mustafa Öztürk İYİ Parti
  • Bilal Çelebi SP
  • Tulgay Bayrak BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen5.225
  • Kullanılan oy4.652
  • Geçerli oy4.516
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.779
  • 30 Mar 144.401
  • 30 Mar 144.262
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çilimli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çilimli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 19 / 20
  • %95
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %50,6
    2.285 oy
  • %40,6
    1.835 oy
  • %7,7
    347 oy
  • %0,9
    42 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %50,6
    2.285 oy
  • %40,6
    1.835 oy
  • %7,7
    347 oy
  • %0,9
    42 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,4
    2.916 oy
  • %16,1
    688 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    152 oy
  • %0,3
    13 oy
  • %68,4
    2.916 oy
  • %16,1
    688 oy
  • %0
  • %3,6
    152 oy
  • %0,3
    13 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,6
    493 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,6
    493 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    688 oy
  • %46,9
    44.108 oy
  • %27,9
    26.236 oy
  • %21,7
    20.402 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %0,7
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %0,3
    295 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %0,6
    554 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • TKP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4
    3.419 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %4
    3.419 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Düzce Çilimli Yerel Seçim Sonuçları Düzce Çilimli İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Düzce İlçe Seçim Sonuçları Düzce Çilimli Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayları