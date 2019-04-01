Seçim İzmir Selçuk Seçim Sonuçları – Selçuk Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Selçuk Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Filiz Ceritoğlu Sengel
Filiz Ceritoğlu Sengel
CHP
%51,5
12.572 oy
Osman Başterzi
Osman Başterzi
AK Parti
%36,9
9.003 oy
Diğer
%11
2.818 oy
İzmir - Selçuk İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,5
  • %36,9
  • %10,5
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %51,5
  • %36,9
  • %10,5
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,6
  • %36,7
  • %0
  • %21,3
  • %0
  • %5,4
  • %36,6
  • %36,7
  • %0
  • %21,3
  • %0
  • %5,4
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Filiz Ceritoğlu Sengel CHP
  • Osman Başterzi AK Parti
  • Levent Görür İYİ Parti
  • Mine Güzel SP
  • Mesut Mercan DP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen28.320
  • Kullanılan oy25.083
  • Geçerli oy24.393
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.524
  • 30 Mar 1424.445
  • 30 Mar 1423.511
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selçuk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %62
  • %51,5
  • %10,5
  • %62
  • %51,5
  • %10,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Filiz Ceritoğlu Sengel CHP
  • Osman Başterzi AK Parti
  • Levent Görür İYİ Parti
  • Mine Güzel SP
  • Mesut Mercan DP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen28.320
  • Kullanılan oy25.083
  • Geçerli oy24.393
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.524
  • 30 Mar 1424.445
  • 30 Mar 1423.511
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selçuk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Selçuk Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %51,5
    12.572 oy
  • %36,9
    9.003 oy
  • %10,5
    2.561 oy
  • %0,4
    89 oy
  • %0,3
    73 oy
  • %51,5
    12.572 oy
  • %36,9
    9.003 oy
  • %10,5
    2.561 oy
  • %0,4
    89 oy
  • %0,3
    73 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,6
    8.607 oy
  • %36,7
    8.622 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    55 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %36,6
    8.607 oy
  • %36,7
    8.622 oy
  • %0
  • %0,2
    55 oy
  • %0,2
    43 oy
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • %0,2
    45 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %21,3
    5.010 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    80 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %21,3
    5.010 oy
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,9
    912 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %3,9
    912 oy
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.142 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58,1
    1.546.854 oy
  • %38,7
    1.030.290 oy
  • %1,1
    30.122 oy
  • %0,8
    20.510 oy
  • %0,4
    11.672 oy
  • %58,1
    1.546.854 oy
  • %38,7
    1.030.290 oy
  • %1,1
    30.122 oy
  • %0,8
    20.510 oy
  • %0,4
    11.672 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,4
    9.658 oy
  • %0,3
    8.261 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,1
    2.874 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    9.658 oy
  • %0,3
    8.261 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,1
    2.874 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

İzmir Selçuk Yerel Seçim Sonuçları İzmir Selçuk İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları İzmir İlçe Seçim Sonuçları İzmir Selçuk Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayları