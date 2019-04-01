31 Mart 2019 Balçova Yerel Seçim Sonuçları
Fatma Çalkaya
CHP
%67,2
33.036 oy
Evrim Özen
AK Parti
%26,9
13.239 oy
Diğer
%6
2.869 oy
İzmir - Balçova İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 186 / 186
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Fatma Çalkaya CHP
- Evrim Özen AK Parti
- Nevin Aslan TKP
- Deniz Danacıoğlu DSP
- Seyfullah Özbek SP
- Katılım oranı % 83
- Toplam seçmen60.923
- Kullanılan oy50.553
- Geçerli oy49.144
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1460.211
- 30 Mar 1454.117
- 30 Mar 1452.234
- Açılan sandık
- 186 / 186
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Fatma Çalkaya CHP
- Evrim Özen AK Parti
- Nevin Aslan TKP
- Deniz Danacıoğlu DSP
- Seyfullah Özbek SP
- Katılım oranı % 83
- Toplam seçmen60.923
- Kullanılan oy50.553
- Geçerli oy49.144
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1460.211
- 30 Mar 1454.117
- 30 Mar 1452.234
Balçova Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 186 / 186
- %100
İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aliağa Serkan Acar % 100 % 0 % 51,3 % 46,6 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aliağa Serkan Acar % 100 % 0 % 51,26 % 46,62 % 0 % 0 % 0,76 SP
- Aliağa (30 Mar 14) % 29,96 % 32,17 % 20,36 % 0 % 0 % 12,31 DSP
- Balçova Fatma Çalkaya % 100 % 26,9 % 0 % 67,2 % 0 % 0 % 1,7 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balçova Fatma Çalkaya % 100 % 26,94 % 0 % 67,22 % 0 % 0 % 1,67 TKP
- Balçova (30 Mar 14) % 22,59 % 6,34 % 60,6 % 0 % 0 % 6,05 DSP
- Bayındır Uğur Demirezen % 100 % 57 % 0 % 39,7 % 0 % 0 % 2 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayındır Uğur Demirezen % 100 % 57,01 % 0 % 39,68 % 0 % 0 % 1,97 Diğer
- Bayındır (30 Mar 14) % 35,09 % 23,95 % 35,69 % 0 % 0 % 3,61 Bağımsız
- Bayraklı Serdar Sandal % 100 % 41 % 0 % 55,1 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayraklı Serdar Sandal % 100 % 40,99 % 0 % 55,07 % 0 % 0 % 1,45 SP
- Bayraklı (30 Mar 14) % 37,81 % 8,37 % 44,08 % 0 % 0 % 4,44 Bağımsız
- Bergama Hakan Koştu % 98,7 % 48,7 % 0 % 48 % 0 % 0 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bergama Hakan Koştu % 98,7 % 48,65 % 0 % 47,96 % 0 % 0 % 1,1 BBP
- Bergama (30 Mar 14) % 31,29 % 30,87 % 34,54 % 0 % 0 % 0,99 Bağımsız
- Beydağ Feridun Yılmazlar % 100 % 48,4 % 0 % 50,9 % 0 % 0 % 0,7 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beydağ Feridun Yılmazlar % 100 % 48,36 % 0 % 50,89 % 0 % 0 % 0,75 Diğer
- Beydağ (30 Mar 14) % 26,45 % 17,13 % 53,87 % 0 % 0 % 0,65 İP
- Bornova Mustafa İduğ % 100 % 38,2 % 0 % 57,5 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bornova Mustafa İduğ % 100 % 38,18 % 0 % 57,46 % 0 % 0 % 1,28 SP
- Bornova (30 Mar 14) % 34,11 % 10,35 % 49,57 % 0 % 0 % 2,93 Bağımsız
- Buca Erhan Kılıç % 99,6 % 44,1 % 0 % 49,5 % 0 % 0 % 2,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Buca Erhan Kılıç % 99,6 % 44,08 % 0 % 49,54 % 0 % 0 % 2,93 DSP
- Buca (30 Mar 14) % 37,57 % 12,09 % 43,13 % 0 % 0 % 4,18 Bağımsız
- Çeşme Muammer Ekrem Oran % 100 % 0 % 42 % 53,8 % 0 % 0 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çeşme Muammer Ekrem Oran % 100 % 0 % 42,02 % 53,77 % 0 % 0 % 2,36 Bağımsız
- Çeşme (30 Mar 14) % 36,47 % 3,44 % 56,88 % 0 % 0 % 2,14 Bağımsız
- Çiğli Selim Utku Gümrükçü % 100 % 34,2 % 0 % 62 % 0 % 0 % 1,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiğli Selim Utku Gümrükçü % 100 % 34,23 % 0 % 62,02 % 0 % 0 % 1,18 DSP
- Çiğli (30 Mar 14) % 30,88 % 11,35 % 52,38 % 0 % 0 % 2,55 Bağımsız
- Dikili Adil Kırgöz % 100 % 0 % 38,5 % 56,5 % 0 % 0 % 2,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dikili Adil Kırgöz % 100 % 0 % 38,47 % 56,46 % 0 % 0 % 2,28 Diğer
- Dikili (30 Mar 14) % 23,95 % 16,57 % 51,62 % 0 % 0 % 3,93 DSP
- Foça Fatih Gürbüz % 100 % 0 % 42,1 % 56,2 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Foça Fatih Gürbüz % 100 % 0 % 42,09 % 56,22 % 0 % 0 % 0,77 SP
- Foça (30 Mar 14) % 10,28 % 26,75 % 42,04 % 0 % 0 % 12,01 DSP
- Gaziemir Halil Arda % 100 % 39,7 % 0 % 57,1 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gaziemir Halil Arda % 100 % 39,7 % 0 % 57,06 % 0 % 0 % 1,31 SP
- Gaziemir (30 Mar 14) % 34,14 % 11,6 % 47,27 % 0 % 0 % 4,67 Bağımsız
- Güzelbahçe Özdem Mustafa İnce % 100 % 23,1 % 0 % 70,1 % 0 % 0 % 3,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güzelbahçe Özdem Mustafa İnce % 100 % 23,07 % 0 % 70,14 % 0 % 0 % 3,9 DSP
- Güzelbahçe (30 Mar 14) % 11,81 % 3,44 % 51,93 % 0 % 0 % 28,81 DSP
- Karabağlar Muhittin Selvitopu % 100 % 42,6 % 0 % 54 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karabağlar Muhittin Selvitopu % 100 % 42,55 % 0 % 53,99 % 0 % 0 % 1,64 SP
- Karabağlar (30 Mar 14) % 38,94 % 10,23 % 42,76 % 0 % 0 % 4,87 Bağımsız
- Karaburun İlkay Girgin Erdoğan % 100 % 36,3 % 0 % 44,9 % 0 % 0 % 9,6 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaburun İlkay Girgin Erdoğan % 100 % 36,25 % 0 % 44,93 % 0 % 0 % 9,64 Diğer
- Karaburun (30 Mar 14) % 36,33 % 9,07 % 50,93 % 0 % 0 % 2,08 Bağımsız
- Karşıyaka Cemil Tugay % 100 % 20,3 % 0 % 70,8 % 5,6 % 0 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karşıyaka Cemil Tugay % 100 % 20,32 % 0 % 70,76 % 5,59 % 0 % 1,28 Bağımsız
- Karşıyaka (30 Mar 14) % 18,19 % 6,5 % 70,56 % 0 % 0 % 2,1 Bağımsız
- Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı % 100 % 44,6 % 0 % 45,7 % 0 % 0 % 9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı % 100 % 44,57 % 0 % 45,72 % 0 % 0 % 8,95 SP
- Kemalpaşa (30 Mar 14) % 40,65 % 19,5 % 35,31 % 0 % 0 % 1,97 SP
- Kınık Sadık Doğruer % 100 % 53,2 % 0 % 45,4 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kınık Sadık Doğruer % 100 % 53,21 % 0 % 45,41 % 0 % 0 % 0,4 SP
- Kınık (30 Mar 14) % 40,64 % 7,8 % 33,06 % 0 % 0 % 16 DP
- Kiraz Saliha Özçınar % 96,9 % 47,7 % 0 % 0 % 9,1 % 0 % 40,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kiraz Saliha Özçınar % 96,9 % 47,71 % 0 % 0 % 9,11 % 0 % 40,7 DSP
- Kiraz (30 Mar 14) % 29,28 % 42,48 % 25,49 % 0 % 0 % 0,76 SP
- Konak Abdül Batur % 100 % 33,4 % 0 % 63,2 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konak Abdül Batur % 100 % 33,41 % 0 % 63,21 % 0 % 0 % 1,13 SP
- Konak (30 Mar 14) % 30,94 % 5,68 % 46,91 % 0 % 0 % 7,88 DSP
- Menderes Mustafa Kayalar % 100 % 42,8 % 0 % 55,7 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Menderes Mustafa Kayalar % 100 % 42,85 % 0 % 55,68 % 0 % 0 % 0,63 SP
- Menderes (30 Mar 14) % 40,43 % 5,94 % 39,59 % 0 % 0 % 10,79 Bağımsız
- Menemen Serdar Aksoy % 99 % 44,3 % 0 % 53 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Menemen Serdar Aksoy % 99 % 44,27 % 0 % 53 % 0 % 0 % 0,99 SP
- Menemen (30 Mar 14) % 32,08 % 14,85 % 43 % 0 % 0 % 7,89 Bağımsız
- Narlıdere Ali Engin % 99,3 % 0 % 16 % 79,4 % 0 % 0 % 1,6 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Narlıdere Ali Engin % 99,3 % 0 % 16,03 % 79,42 % 0 % 0 % 1,58 TKP
- Narlıdere (30 Mar 14) % 17,11 % 6,08 % 61,32 % 0 % 0 % 11,86 Bağımsız
- Ödemiş Mehmet Eriş % 100 % 44,4 % 0 % 53 % 0 % 0 % 1,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ödemiş Mehmet Eriş % 100 % 44,43 % 0 % 53,03 % 0 % 0 % 1,06 DP
- Ödemiş (30 Mar 14) % 39,16 % 20,25 % 37,49 % 0 % 0 % 1,06 DP
- Seferihisar İsmail Yetişkin % 100 % 44,2 % 0 % 54 % 0 % 0 % 0,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seferihisar İsmail Yetişkin % 100 % 44,2 % 0 % 54,05 % 0 % 0 % 0,61 DSP
- Seferihisar (30 Mar 14) % 39,28 % 5,31 % 52,25 % 0 % 0 % 1,88 Bağımsız
- Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel % 100 % 36,8 % 0 % 51,6 % 10,5 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel % 100 % 36,79 % 0 % 51,62 % 10,49 % 0 % 0,36 SP
- Selçuk (30 Mar 14) % 36,67 % 21,31 % 36,61 % 0 % 0 % 3,88 Bağımsız
- Tire Salih Atakan Duran % 100 % 43 % 0 % 0 % 46,1 % 0 % 8,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tire Salih Atakan Duran % 100 % 43,04 % 0 % 0 % 46,06 % 0 % 8,25 DSP
- Tire (30 Mar 14) % 33,64 % 20,89 % 37,06 % 0 % 0 % 4,9 SP
- Torbalı Ramazan İsmail Uygur % 100 % 45,2 % 0 % 52,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Torbalı Ramazan İsmail Uygur % 100 % 45,2 % 0 % 52,49 % 0 % 0 % 0,9 SP
- Torbalı (30 Mar 14) % 34,89 % 15,94 % 33,55 % 0 % 0 % 7,16 DSP
- Urla İbrahim Burak Oğuz % 100 % 25,4 % 0 % 67,7 % 4,7 % 0 % 1 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Urla İbrahim Burak Oğuz % 100 % 25,45 % 0 % 67,68 % 4,67 % 0 % 1,03 TKP
- Urla (30 Mar 14) % 16,82 % 21,38 % 44,43 % 0 % 0 % 13,4 DSP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 10.140 / 10.161
- %99,8
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