Seçim İzmir Menderes Seçim Sonuçları – Menderes Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Menderes Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Kayalar
Mustafa Kayalar
CHP
%55,7
34.138 oy
Bülent Soylu
Bülent Soylu
AK Parti
%42,9
26.286 oy
Diğer
%1
912 oy
İzmir - Menderes İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 230 / 230
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,7
  • %42,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %55,7
  • %42,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
  • %40,4
  • %5,9
  • %0
  • %0
  • %14
  • %39,6
  • %40,4
  • %5,9
  • %0
  • %0
  • %14
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Kayalar CHP
  • Bülent Soylu AK Parti
  • Hamza Demir SP
  • Nedim Yaşar Gürsoy DSP
  • Hüseyin Kızıltaş DP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen71.679
  • Kullanılan oy63.190
  • Geçerli oy61.336
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.349
  • 30 Mar 1453.747
  • 30 Mar 1451.080
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Menderes Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 230 / 230
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,7
  • %55,7
  • %0
  • %55,7
  • %55,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,9
  • %42,9
  • %0
  • %42,9
  • %42,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Kayalar CHP
  • Bülent Soylu AK Parti
  • Hamza Demir SP
  • Nedim Yaşar Gürsoy DSP
  • Hüseyin Kızıltaş DP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen71.679
  • Kullanılan oy63.190
  • Geçerli oy61.336
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.349
  • 30 Mar 1453.747
  • 30 Mar 1451.080
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Menderes Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Menderes Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 230 / 230
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %55,7
    34.138 oy
  • %42,9
    26.286 oy
  • %0,6
    387 oy
  • %0,4
    239 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %55,7
    34.138 oy
  • %42,9
    26.286 oy
  • %0,6
    387 oy
  • %0,4
    239 oy
  • %0,2
    119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
    20.222 oy
  • %40,4
    20.654 oy
  • %0,7
    375 oy
  • %0,9
    484 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,6
    20.222 oy
  • %40,4
    20.654 oy
  • %0,7
    375 oy
  • %0,9
    484 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    103 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    103 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    391 oy
  • %5,9
    3.033 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    391 oy
  • %5,9
    3.033 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    131 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,8
    5.512 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    131 oy
  • %0
  • %10,8
    5.512 oy
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.142 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58,1
    1.546.854 oy
  • %38,7
    1.030.290 oy
  • %1,1
    30.122 oy
  • %0,8
    20.510 oy
  • %0,4
    11.672 oy
  • %58,1
    1.546.854 oy
  • %38,7
    1.030.290 oy
  • %1,1
    30.122 oy
  • %0,8
    20.510 oy
  • %0,4
    11.672 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,4
    9.658 oy
  • %0,3
    8.261 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,1
    2.874 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    9.658 oy
  • %0,3
    8.261 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,1
    2.874 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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