Seçim İzmir Menemen Seçim Sonuçları – Menemen Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Menemen Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Serdar Aksoy
Serdar Aksoy
CHP
%53
54.270 oy
Durmaz Bayraktar
Durmaz Bayraktar
AK Parti
%44,3
45.326 oy
Diğer
%3
2.799 oy
İzmir - Menemen İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 386 / 390
  • %99
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53
  • %44,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %53
  • %44,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
  • %32,1
  • %14,9
  • %0
  • %0
  • %10,1
  • %43
  • %32,1
  • %14,9
  • %0
  • %0
  • %10,1
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serdar Aksoy CHP
  • Durmaz Bayraktar AK Parti
  • Servet Yıldız SP
  • Hüseyin Şengül Bağımsız
  • Nurşen Durğut DP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen123.981
  • Kullanılan oy105.093
  • Geçerli oy102.395
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14100.829
  • 30 Mar 1491.368
  • 30 Mar 1487.372
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Menemen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 386 / 390
  • %99
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53
  • %53
  • %0
  • %53
  • %53
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,3
  • %44,3
  • %0
  • %44,3
  • %44,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serdar Aksoy CHP
  • Durmaz Bayraktar AK Parti
  • Servet Yıldız SP
  • Hüseyin Şengül Bağımsız
  • Nurşen Durğut DP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen123.981
  • Kullanılan oy105.093
  • Geçerli oy102.395
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14100.829
  • 30 Mar 1491.368
  • 30 Mar 1487.372
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Menemen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Menemen Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 386 / 390
  • %99
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %53
    54.270 oy
  • %44,3
    45.326 oy
  • %1
    1.013 oy
  • %0,7
    674 oy
  • %0,5
    485 oy
  • %53
    54.270 oy
  • %44,3
    45.326 oy
  • %1
    1.013 oy
  • %0,7
    674 oy
  • %0,5
    485 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    37.567 oy
  • %32,1
    28.028 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %7,9
    6.898 oy
  • %0,4
    308 oy
  • %43
    37.567 oy
  • %32,1
    28.028 oy
  • %0,5
    436 oy
  • %7,9
    6.898 oy
  • %0,4
    308 oy
  • BTP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    321 oy
  • %0,3
    263 oy
  • %0
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    321 oy
  • %0,3
    263 oy
  • %0
    43 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,9
    12.978 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    199 oy
  • %0
  • %0
  • %14,9
    12.978 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    230 oy
  • %0,4
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    230 oy
  • %0,4
    334 oy
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.140 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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