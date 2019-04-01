Seçim İzmir Bayraklı Seçim Sonuçları – Bayraklı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bayraklı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Serdar Sandal
Serdar Sandal
CHP
%55,1
106.399 oy
Ali Aslan
Ali Aslan
AK Parti
%41
79.191 oy
Diğer
%4
7.629 oy
İzmir - Bayraklı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 700 / 700
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,1
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • %55,1
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
  • %37,8
  • %8,4
  • %0
  • %0
  • %9,7
  • %44,1
  • %37,8
  • %8,4
  • %0
  • %0
  • %9,7
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
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Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serdar Sandal CHP
  • Ali Aslan AK Parti
  • Vedat Kolukısa SP
  • Hacı İbrahim Kireşci BBP
  • Aydan Kocaman DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen236.339
  • Kullanılan oy198.574
  • Geçerli oy193.219
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14231.625
  • 30 Mar 14209.841
  • 30 Mar 14201.335
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 700 / 700
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,1
  • %55,1
  • %0
  • %55,1
  • %55,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41
  • %41
  • %0
  • %41
  • %41
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serdar Sandal CHP
  • Ali Aslan AK Parti
  • Vedat Kolukısa SP
  • Hacı İbrahim Kireşci BBP
  • Aydan Kocaman DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen236.339
  • Kullanılan oy198.574
  • Geçerli oy193.219
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14231.625
  • 30 Mar 14209.841
  • 30 Mar 14201.335
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bayraklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 700 / 700
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %55,1
    106.399 oy
  • %41
    79.191 oy
  • %1,4
    2.798 oy
  • %0,9
    1.666 oy
  • %0,5
    981 oy
  • %55,1
    106.399 oy
  • %41
    79.191 oy
  • %1,4
    2.798 oy
  • %0,9
    1.666 oy
  • %0,5
    981 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
    88.745 oy
  • %37,8
    76.130 oy
  • %0,7
    1.360 oy
  • %0,7
    1.368 oy
  • %0,3
    687 oy
  • %44,1
    88.745 oy
  • %37,8
    76.130 oy
  • %0,7
    1.360 oy
  • %0,7
    1.368 oy
  • %0,3
    687 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • %0,5
    930 oy
  • %0,3
    509 oy
  • %0,2
    411 oy
  • %0,2
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    930 oy
  • %0,3
    509 oy
  • %0,2
    411 oy
  • %0,2
    334 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4,4
    8.931 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    211 oy
  • %8,4
    16.847 oy
  • %0
  • %4,4
    8.931 oy
  • %0
  • %0,1
    211 oy
  • %8,4
    16.847 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    5.825 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %2,9
    5.825 oy
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.140 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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