Seçim İzmir Bornova Seçim Sonuçları – Bornova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bornova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa İduğ
Mustafa İduğ
CHP
%57,5
152.589 oy
Reşat Gençtürk
Reşat Gençtürk
AK Parti
%38,2
101.390 oy
Diğer
%5
11.588 oy
İzmir - Bornova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 984 / 984
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,5
  • %38,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,4
  • %57,5
  • %38,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
  • %34,1
  • %10,3
  • %0
  • %0
  • %6
  • %49,6
  • %34,1
  • %10,3
  • %0
  • %0
  • %6
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa İduğ CHP
  • Reşat Gençtürk AK Parti
  • İbrahim Orakçı SP
  • Sedat Anavatan DSP
  • Mehmet Yalçın Emre BBP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen325.344
  • Kullanılan oy272.793
  • Geçerli oy265.567
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14310.535
  • 30 Mar 14282.373
  • 30 Mar 14270.515
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bornova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 984 / 984
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %57,5
  • %57,5
  • %0
  • %57,5
  • %57,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,2
  • %38,2
  • %0
  • %38,2
  • %38,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa İduğ CHP
  • Reşat Gençtürk AK Parti
  • İbrahim Orakçı SP
  • Sedat Anavatan DSP
  • Mehmet Yalçın Emre BBP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen325.344
  • Kullanılan oy272.793
  • Geçerli oy265.567
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14310.535
  • 30 Mar 14282.373
  • 30 Mar 14270.515
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bornova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bornova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 984 / 984
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BBP
  • %57,5
    152.589 oy
  • %38,2
    101.390 oy
  • %1,3
    3.402 oy
  • %0,9
    2.337 oy
  • %0,9
    2.277 oy
  • %57,5
    152.589 oy
  • %38,2
    101.390 oy
  • %1,3
    3.402 oy
  • %0,9
    2.337 oy
  • %0,9
    2.277 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    134.092 oy
  • %34,1
    92.281 oy
  • %0,8
    2.221 oy
  • %0,3
    878 oy
  • %0,5
    1.317 oy
  • %49,6
    134.092 oy
  • %34,1
    92.281 oy
  • %0,8
    2.221 oy
  • %0,3
    878 oy
  • %0,5
    1.317 oy
  • TKP
  • DP
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • %0,5
    1.382 oy
  • %0,4
    1.092 oy
  • %0,3
    750 oy
  • %0,1
    348 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    1.382 oy
  • %0,4
    1.092 oy
  • %0,3
    750 oy
  • %0,1
    348 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    1.287 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    394 oy
  • %10,3
    27.987 oy
  • %0
  • %0,5
    1.287 oy
  • %0
  • %0,1
    394 oy
  • %10,3
    27.987 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    7.913 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %2,9
    7.913 oy
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.140 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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