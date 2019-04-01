Seçim İzmir Karşıyaka Seçim Sonuçları – Karşıyaka Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karşıyaka Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cemil Tugay
Cemil Tugay
CHP
%70,8
158.983 oy
Saliha Ayda Maç
Saliha Ayda Maç
AK Parti
%20,3
45.656 oy
Diğer
%9
20.036 oy
İzmir - Karşıyaka İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 821 / 821
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %70,8
  • %20,3
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %70,8
  • %20,3
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %70,6
  • %18,2
  • %0
  • %6,5
  • %0
  • %4,8
  • %70,6
  • %18,2
  • %0
  • %6,5
  • %0
  • %4,8
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemil Tugay CHP
  • Saliha Ayda Maç AK Parti
  • Mehmet Yıldırım İYİ Parti
  • Nazım Erman Perk Bağımsız
  • Hatice Değerli SP
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen275.617
  • Kullanılan oy229.241
  • Geçerli oy224.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14259.082
  • 30 Mar 14232.385
  • 30 Mar 14226.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karşıyaka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 821 / 821
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %76,4
  • %70,8
  • %5,6
  • %76,4
  • %70,8
  • %5,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %20,3
  • %20,3
  • %0
  • %20,3
  • %20,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemil Tugay CHP
  • Saliha Ayda Maç AK Parti
  • Mehmet Yıldırım İYİ Parti
  • Nazım Erman Perk Bağımsız
  • Hatice Değerli SP
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen275.617
  • Kullanılan oy229.241
  • Geçerli oy224.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14259.082
  • 30 Mar 14232.385
  • 30 Mar 14226.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karşıyaka Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karşıyaka Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 821 / 821
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • %70,8
    158.983 oy
  • %20,3
    45.656 oy
  • %5,6
    12.568 oy
  • %1,3
    2.878 oy
  • %0,5
    1.053 oy
  • %70,8
    158.983 oy
  • %20,3
    45.656 oy
  • %5,6
    12.568 oy
  • %1,3
    2.878 oy
  • %0,5
    1.053 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %70,6
    160.139 oy
  • %18,2
    41.274 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    4.772 oy
  • %0,2
    517 oy
  • %70,6
    160.139 oy
  • %18,2
    41.274 oy
  • %0
  • %2,1
    4.772 oy
  • %0,2
    517 oy
  • VP
  • DSP
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • %0,4
    863 oy
  • %0,4
    814 oy
  • %0,4
    798 oy
  • %0,3
    604 oy
  • %0,2
    416 oy
  • %0,4
    863 oy
  • %0,4
    814 oy
  • %0,4
    798 oy
  • %0,3
    604 oy
  • %0,2
    416 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    486 oy
  • %0,3
    745 oy
  • %0,2
    441 oy
  • %0,1
    178 oy
  • %0
  • %0,2
    486 oy
  • %0,3
    745 oy
  • %0,2
    441 oy
  • %0,1
    178 oy
  • Diğer
  • MHP
  • HDP
  • TKP
  • %0
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    14.742 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %6,5
    14.742 oy
  • %0
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.140 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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