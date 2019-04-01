Seçim İzmir Dikili Seçim Sonuçları – Dikili Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dikili Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Adil Kırgöz
Adil Kırgöz
CHP
%56,5
16.481 oy
Sema Akıncı
Sema Akıncı
MHP
%38,5
11.229 oy
Diğer
%6
1.480 oy
İzmir - Dikili İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,5
  • %38,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,1
  • %56,5
  • %38,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
  • %16,6
  • %24
  • %0
  • %0
  • %7,9
  • %51,6
  • %16,6
  • %24
  • %0
  • %0
  • %7,9
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adil Kırgöz CHP
  • Sema Akıncı MHP
  • Mustafa İnan SP
  • İsmail Canpolat DSP
  • Mehmet Albayrak VP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen35.766
  • Kullanılan oy30.153
  • Geçerli oy29.190
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.874
  • 30 Mar 1425.794
  • 30 Mar 1424.528
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dikili Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %56,5
  • %56,5
  • %0
  • %56,5
  • %56,5
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %38,5
  • %38,5
  • %0
  • %38,5
  • %38,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adil Kırgöz CHP
  • Sema Akıncı MHP
  • Mustafa İnan SP
  • İsmail Canpolat DSP
  • Mehmet Albayrak VP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen35.766
  • Kullanılan oy30.153
  • Geçerli oy29.190
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.874
  • 30 Mar 1425.794
  • 30 Mar 1424.528
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dikili Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dikili Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • %56,5
    16.481 oy
  • %38,5
    11.229 oy
  • %2,3
    666 oy
  • %0,9
    276 oy
  • %0,9
    260 oy
  • %56,5
    16.481 oy
  • %38,5
    11.229 oy
  • %2,3
    666 oy
  • %0,9
    276 oy
  • %0,9
    260 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
    12.661 oy
  • %16,6
    4.064 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    108 oy
  • %3,9
    965 oy
  • %51,6
    12.661 oy
  • %16,6
    4.064 oy
  • %0
  • %0,4
    108 oy
  • %3,9
    965 oy
  • VP
  • DP
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    131 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    131 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %24
    5.875 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %24
    5.875 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    684 oy
  • %0
  • %0,2
    47 oy
  • %0
  • %2,8
    684 oy

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.140 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

İzmir Dikili Yerel Seçim Sonuçları İzmir Dikili İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları İzmir İlçe Seçim Sonuçları İzmir Dikili Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları İzmir Dikili Belediye Başkan Adayları