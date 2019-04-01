Seçim İzmir Torbalı Seçim Sonuçları – Torbalı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Torbalı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ramazan İsmail Uygur
Ramazan İsmail Uygur
CHP
%52,5
56.137 oy
Adnan Yaşar Görmez
Adnan Yaşar Görmez
AK Parti
%45,2
48.344 oy
Diğer
%3
2.469 oy
İzmir - Torbalı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 406 / 406
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,5
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %52,5
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
  • %34,9
  • %15,9
  • %0
  • %0
  • %15,6
  • %33,5
  • %34,9
  • %15,9
  • %0
  • %0
  • %15,6
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan İsmail Uygur CHP
  • Adnan Yaşar Görmez AK Parti
  • Kasım Ocak SP
  • Behaettin Karaca DSP
  • Zeynel Abidin Fidaner Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen127.879
  • Kullanılan oy110.578
  • Geçerli oy106.950
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14101.821
  • 30 Mar 1493.436
  • 30 Mar 1489.069
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Torbalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 406 / 406
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,2
  • %45,2
  • %0
  • %45,2
  • %45,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
Aliağa
yukleniyor
Balçova
yukleniyor
Bayındır
yukleniyor
Bayraklı
yukleniyor
Bergama
yukleniyor
Beydağ
yukleniyor
Bornova
yukleniyor
Buca
yukleniyor
Çeşme
yukleniyor
Çiğli
yukleniyor
Dikili
yukleniyor
Foça
yukleniyor
Gaziemir
yukleniyor
Güzelbahçe
yukleniyor
Karabağlar
yukleniyor
Karaburun
yukleniyor
Karşıyaka
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Kınık
yukleniyor
Kiraz
yukleniyor
Konak
yukleniyor
Menderes
yukleniyor
Menemen
yukleniyor
Narlıdere
yukleniyor
Ödemiş
yukleniyor
Seferihisar
yukleniyor
Selçuk
yukleniyor
Tire
yukleniyor
Torbalı
yukleniyor
Urla
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan İsmail Uygur CHP
  • Adnan Yaşar Görmez AK Parti
  • Kasım Ocak SP
  • Behaettin Karaca DSP
  • Zeynel Abidin Fidaner Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen127.879
  • Kullanılan oy110.578
  • Geçerli oy106.950
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14101.821
  • 30 Mar 1493.436
  • 30 Mar 1489.069
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Torbalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Torbalı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 406 / 406
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %52,5
    56.137 oy
  • %45,2
    48.344 oy
  • %0,9
    958 oy
  • %0,6
    676 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %52,5
    56.137 oy
  • %45,2
    48.344 oy
  • %0,9
    958 oy
  • %0,6
    676 oy
  • %0,3
    336 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,5
    29.881 oy
  • %34,9
    31.074 oy
  • %0,7
    606 oy
  • %7,2
    6.374 oy
  • %6,5
    5.792 oy
  • %33,5
    29.881 oy
  • %34,9
    31.074 oy
  • %0,7
    606 oy
  • %7,2
    6.374 oy
  • %6,5
    5.792 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    307 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    307 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    128 oy
  • %15,9
    14.198 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    128 oy
  • %15,9
    14.198 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    306 oy
  • %0,4
    396 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    306 oy
  • %0,4
    396 oy
  • %0
  • %0

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.140 / 10.161
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • %58
    1.545.358 oy
  • %38,6
    1.028.544 oy
  • %1,1
    29.940 oy
  • %0,8
    20.079 oy
  • %0,4
    11.755 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • %0,4
    10.532 oy
  • %0,3
    8.119 oy
  • %0,1
    3.900 oy
  • %0,1
    2.749 oy
  • %0,1
    2.526 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12.922 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    12.922 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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