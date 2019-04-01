Seçim Muğla Ortaca Seçim Sonuçları – Ortaca Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ortaca Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alim Uzundemir
Alim Uzundemir
MHP
%37
11.405 oy
Mehmet Sertkaya
Mehmet Sertkaya
CHP
%28,6
8.801 oy
Diğer
%34
10.619 oy
Muğla - Ortaca İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %37
  • %28,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %34,4
  • %37
  • %28,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %34,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,6
  • %48,4
  • %20,2
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %28,6
  • %48,4
  • %20,2
  • %0
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Uzundemir MHP
  • Mehmet Sertkaya CHP
  • Hasan Karaçelik DP
  • İsmail Can Varol DSP
  • Bayram Çelik SP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen36.827
  • Kullanılan oy32.328
  • Geçerli oy30.825
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.727
  • 30 Mar 1429.749
  • 30 Mar 1428.449
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortaca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %37
  • %37
  • %0
  • %37
  • %37
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28,6
  • %28,6
  • %0
  • %28,6
  • %28,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Uzundemir MHP
  • Mehmet Sertkaya CHP
  • Hasan Karaçelik DP
  • İsmail Can Varol DSP
  • Bayram Çelik SP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen36.827
  • Kullanılan oy32.328
  • Geçerli oy30.825
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.727
  • 30 Mar 1429.749
  • 30 Mar 1428.449
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortaca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ortaca Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %37
    11.405 oy
  • %28,6
    8.801 oy
  • %27,2
    8.389 oy
  • %1,8
    555 oy
  • %1,6
    501 oy
  • %37
    11.405 oy
  • %28,6
    8.801 oy
  • %27,2
    8.389 oy
  • %1,8
    555 oy
  • %1,6
    501 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,6
    8.124 oy
  • %48,4
    13.780 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    335 oy
  • %28,6
    8.124 oy
  • %48,4
    13.780 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,2
    335 oy
  • SP
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • AK Parti
  • %1,5
    468 oy
  • %1,1
    330 oy
  • %0,7
    228 oy
  • %0,5
    148 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    468 oy
  • %1,1
    330 oy
  • %0,7
    228 oy
  • %0,5
    148 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    134 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,2
    5.747 oy
  • %0,5
    134 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • %0
  • %20,2
    5.747 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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